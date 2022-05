'Tek smo se vjenčali ali ja znam da to nije to: Želim se vratiti svom bivšem dečku'

Udala sam se prije nekoliko mjeseci i shvatila sam da je to bila strašna pogreška. Osjećala sam da me je moj muž nagovorio na to, a onda i prijatelji i obitelj. Upoznali smo se nakon što sam izašla iz dugogodišnje veze, napisala je jedna žena za Mirror.

Zaista je, kaže, voljela svog bivšeg i još uvijek ga voli, što je dio problema, ali prekinuli su nakon što je imala spontani pobačaj. On je želio dijete, ona nije, i misli da ju je krivio za sve što se dogodilo, kao da namjerno nije čuvala trudnoću, iako to nikada nije tako rekao.

– Ipak, rastali smo se u dobrim odnosima, ostali prijatelji, a i dalje povremeno razgovaramo. Istina je da još uvijek želim biti s njim i mislim da on osjeća isto. Sigurna sam da moj muž to duboko u sebi zna, pa je zato žurio u brak. Ne vidim izlaz iz ovoga – nastavila je.

– Postoji izlaz. Recite mu: ‘Žao mi je, ja sam kriva, ali naš brak ne funkcionira. Uskočila sam u brak kada nisam bila sigurna i trebala sam uzeti vremena da dobro razmislim.’ To je sve što možete učiniti. Ne možete ostati s nekim zbog krivnje. On će biti povrijeđen i ljut, a drugi će biti tužni i razočarani, ali to jednostavno morate prihvatiti i proći kroz to. U svom srcu znate da je brak bio greška – započela je svoj odgovor Coleen Nolan.

– Sada se morate usredotočiti na način kako to ispraviti. Međutim, nemojte napuštati brak očekujući da ćete se vratiti u drugu vezu s bivšim. Moglo bi se dogoditi, a možda i ne. Ako se to i dogodi, imat ćete puno posla da riješite probleme koji su vas prekinuli. A ako se ne dogodi, bilo bi dobro da odvojite vrijeme da upoznate sebe i što želite prije nego što požurite u bilo što drugo – zaključila je stručnjakinja.

