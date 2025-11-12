Talijanski Južni Tirol i austrijske Alpe su najpoželjnije destinacije ove zime

Obožavamo Kronplatz, jedno od najljepših skijališta s čak 121 kilometrom staza, brojnim izazovnim spustovima i impresivnih 300 sunčanih dana godišnje. Otvorenje zimske sezone na Kronplatzu se ne propušta, a ove je godine u planu 29. studenog. Ljubiteljima skijanja posebno će zanimljiv biti 20. siječnja 2026. jer će tada na Svjetskom kupu najbolje svjetske skijašice pokazati svoje vještine na utrci veleslaloma na stazi Erta.

Premium priča koja oduševljava

A uz samu skijašku stazu nalazi se hotel s pet zvjezdica Falkensteiner Hotel Kronplatz , dio prestižne grupe Leading Hotels Of The World. Ovaj arhitektonski izvanredan projekt kojeg potpisuje poznati arhitekt Matteo Thun idealan je za sve – parove, obitelji s djecom i avanturiste u potrazi za adrenalinom.

Ovdje će, na prekrasno uređenim stazama, jednako uživati profesionalci i rekreativci, a poželite li nešto više, za vas će Experience Concierge organizirati i penjanje na zaleđenoj stijeni, hodanje na krpljama ili kuglanje na ledu.

U Acquapura Summit SPA, središnji element wellness iskustva je filozofija prolaska - Flow, koja se temelji na četiri stupa: energiji, harmoniji, jasnoći i oslobađanju. Ovi principi u skladu su s prirodom protoka vode i valova, pružajući vam holistički pristup opuštanju. Nakon skijaških radosti, opustite se na individualno prilagođenim spa tretmanima. Divite se jedinstvenom pogledu na Kronplatz iz rooftop bazena i finske saune s pogledom na planine, plivajte u 25-metarskom sportskom bazenu, opustite se u Summit Hamamu i ekskluzivnom Private SPA Suitu…

Gastronomski koncept 7Summit Slow Food karakterizira inovativna južnotirolska gastronomija, inspirirana okusima i tipičnim jelima iz regija oko najviših europskih vrhova. Brojni kulinarski događaji tijekom godine otkrivaju najbolje kulinarske specijalitete ovog dijela Italije.

Foto: Falkensteiner

Paket Ski Pass Special uključuje skijašku kartu, spa tretman od 50 minuta, besplatan shuttle do dolinske stanice te spremište za skijašku opremu, nudeći savršen spoj aktivnog dana na snijegu i opuštanja u planinskom okruženju.

Obavezno odvojite malo vremena i u blizini hotela posjetite muzej fotografija Lumen, planinski muzej Messner ili božićni sajam u gradiću Bruneck.

Premium doživljaj Alpa

U srcu austrijskih Alpa Schladming-Dachstein regija nudi nezaboravan zimski doživljaj - čak deset planina povezanih u jednu skijašku avanturu! Tu je 220 km savršeno uređenih staza, od brzih za spust i utrke do dječjih i zabavnih staza te 7-kilometarske staze za sanjkanje. Skijaško trčanje na sunčanom platou Ramsau am Dachstein već dugo privlači ne samo rekreativne posjetitelje nego i svjetsku elitu nordijskog skijanja, a u prosincu će se ondje održati FIS Svjetski kup u nordijskoj kombinaciji.

Poseban dragulj regije je Dachstein Glacier i spektakularni Ice Palace, muzej u ledu s kristalnim hodnicima i svjetlosnim instalacijama koje oživljavaju glečer iznutra. Na visini od gotovo 3.000 metara, pogled s Sky Walka nad provalijom ostavlja bez daha.

Foto: Falkensteiner

Izvanredan smještaj nudi Falkensteiner 4*S Hotel Schladming – blizinu skijaškim stazama, opuštajuće spa tretmane i savršenu štajersku kuhinju s međunarodnim utjecajima. Spa nudi unutarnji i vanjski bazen s masažnim ležaljkama, prostore za opuštanje s vodenim krevetima, vanjsku finsku saunu i hidromasažnu kadu. Tu su i bio sauna, parna kupelj s morskom soli, hladni bazen, ledena fontana, panoramska prostorija za opuštanje s planinskim sijenom i fitness zona. A nakon cijelog dana na snijegu, zamislite kupanje u vanjskom toplom bazenu s pogledom na zvjezdano nebo. Itekako ostvarivo, jer ovdje je spa otvoren do 22 sata.

Legendarni Backstreet Boysi otvaraju zimsku sezonu u Schladmingu koncertima tri večeri zaredom: 5., 6. i 7. prosinca. Snijeg, glazba i čarolija Alpa – savršeno za nezaboravan početak zime!

Na sunčanoj strani Alpa

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe ima savršenu lokaciju - direktno uz skijalište Nassfeld, jedno od najboljih zimskih odredišta u Austrija s više od 110 kilometara savršeno uređenih staza i 30 modernih žičara. Najduža osvijetljena staza u Alpama nudi čaroliju noćnog skijanja.

Foto: Falkensteiner

U blizini hotela nalaze se škola skijanja i centar za najam opreme dok brojni sadržaji na stazi – Funslope zona, Snowboard park, Ski-Movie i Speed-foto staza – garantiraju uzbuđenje za sve uzraste.

Uživajte u romantičnim vožnjama saonicama koje vuku konji, šetnjama sa krpljama kroz snježnu tišinu ili panoramskim turama s pogledom na koruške planine. Za one željne adrenalina tu su staze za skijaško trčanje, zimske pješačke rute i sanjkališta, a kad poželite nešto drugačije, isprobajte klizanje na zaleđenim jezerima ili tradicionalni curling – zabava je zajamčena i bez skija!

Acquapura SPA, wellness i vodeni svijet na više od 1.700 m² mame na opuštanje i obnovu energije. Uz uslugu čuvanja djece, roditelji će opušteno uživati u dragocjenim trenutcima udvoje, a mališani se zabaviti u Falky Landu. Obožavat će veliko unutrašnje soft play igralište i mnoštvo aktivnosti za sve uzraste. Večernji sati rezervirani su za obiteljsku zabavu uz živu glazbu i mini disko.

Zimske radosti za hedoniste

Otvorenje skijaške sezone u Nassfeldu ove je godine od 4. do 7. prosinca – sjajna zabava koja se ne propušta! A za vrhunski smještaj tu je Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ! Hotel ima izravan pristup skijalištu, a osim alpskog skijanja, regija nudi i 80 km staza za cross-country skijanje, snow parkove i freeride zone za one koji traže dodatnu dozu adrenalina. Zimski program hotela nudi mnoštvo aktivnosti - skijanje, snowboard, skijaško trčanje, uživanje u šetnjama na krpljama, romantičnim večernjim šetnjama s bakljama, sanjkanju, klizanju... Poseban highlight je i vožnja kočijom po snijegu ili trekking s ljamama.

Foto: Falkensteiner

Uz pomoć osobnog zimskog Experience Conciergea nikada nije bilo ugodnije planirati skijaške dane, iznajmiti opremu, dogovoriti vođene ture ili posebna obiteljska iskustava – bez stresa i u potpunosti prilagođeno vašim željama.

Nekoliko bazena, vanjski whirlpool, finska panoramska sauna, slana parna kupelj…, teško je odoljeti atmosferi Acquapura SPA Via Carnica centra. Restoran Via Carnica dočekuje svoje goste vještim spojem tradicionalne koruške kuhinje i vrhunskih talijanskih klasika, uz svježe regionalne namirnice.

Uživajte u nezaboravnom pogledu na nebeski Carnic Milky Way – pamtit ćete ga cijeli život!

Zimske obiteljske uspomene za pamćenje

Između Hohe Tauerna i planina Nockberge, u srcu regije Katschberg i prvoklasnog ski i planinarskog područja, sa 16 žičara i 70 uređenih kilometara skijaških staza, smjestio se Falkensteiner Club Funimation Katschberg . Hotel ima vlastitu školu skijanja i mogućnost iznajmljivanja opreme.

Foto: Falkensteiner

Najmlađe će oduševiti Falky Land, dječji svijet na 1.000 m² s kinom, dječjom diskotekom, organiziranim zabavnim programima i animacijom. Falky Acqua World s velikim toboganom donosi pregršt zabave i smijeha. Uz profesionalnu brigu za djecu i roditelji se mogu opustiti u Acquapura SPA uz tretmane u kojima se koriste isključivo prirodni proizvodi.

Planirate li boravak u Falkensteiner Clubu Funimationu Katschberg u predblagdansko vrijeme, visoko u planinama očekuje vas posebna adventska čarolija – planinarenje do Katschberger Adventwega. Uživajte u blagdanskom ozračju uz zimski hiking ili tradicionalnu vožnju saonicama koje vuku konji, a uz all inclusive ponudu možete se bezbrižno prepustiti odmoru i dragocjenim trenutcima s najdražima.

Savršena kombinacija avanture i opuštanja

Nedaleko od Falkensteiner Cluba Funimation Katschberg nalazi se još jedna sjajna zimska oaza. Smješten neposredno uz skijaške staze, na sunčanih 1.600 metara, Falkensteiner Hotel Cristallo idealno je mjesto za obiteljski odmor. Gostima je na raspolaganju više od 70 kilometara savršeno uređenih skijaških staza, škola skijanja i mogućnost iznajmljivanja opreme u hotelu.

Foto: Falkensteiner

Nova osmerosjedna gondola prema Ainecku otvara još više mogućnosti za istraživanje planine i uživanje na snijegu. Najmlađe će oduševiti Katschi’s Children World, zabavni park za djecu. Za one koji žele doživjeti zimu izvan skijaških staza, tu su brojne zimske pješačke rute i šetnje na krpljama, a ispred hotela nalazi se klizalište za obiteljsku zabavu na ledu.

Falky Land ima unutarnje igralište s mekanom podlogom, uvijek pod nadzorom voditelja, s kreativnim zonama u kojima se djeca mogu zabaviti dok roditelji skijaju ili se opuštaju u Acquapura SPA i vodenom svijetu na 2.000 m². Falky's Children SPA s bazenom, dječjom saunom, parnom kupelji i posebno osmišljenim tretmanima kao stvoren je za prvi susret s wellnessom. Uz obiteljski puni pansion s dječjim bifeom s ukusnom regionalnom hranom i jelima prilagođenima djeci, nema stresa oko obroka.

