Svjetski putnik koji je obišao 103 zemlje otkriva: 'Na jedno mjesto se nikad ne želim vratiti'

Postoji nešto posebno u putovanjima – otvaraju oči za sve ono dobro, loše i ružno što svijet nosi. I dok će mnoga odredišta ostaviti nezaboravne dojmove, neka jednostavno ne ispune očekivanja. Tako je jedan muškarac, koji je posjetio čak 103 zemlje, odlučio putem interneta podijeliti svoja iskustva, uključujući i ona negativna, kako bi drugi znali što ih na određenim mjestima može dočekati. Njegova objava na Redditu brzo je privukla pažnju, prenosi UNILAD.

'Putovao sam u 103 zemlje zbog posla i gotovo cijelu godinu živim s koferom u ruci. Zanima vas nešto o putovanjima, životu u inozemstvu ili bilo čemu drugom? Pitajte me što god želite!' napisao je korisnik pod imenom Boston_772, potaknuvši druge da mu postavljaju pitanja.

Ljudi su se odmah uključili, a najviše su željeli znati koje bi zemlje, po njegovom iskustvu, trebalo izbjegavati i zašto. Autor posta je otkrio kako je Boston njegov dom, no da u njemu boravi svega nekoliko tjedana godišnje, dok ostatak vremena provodi putujući. Kaže da je tijekom godina stekao puno znanja, bizarnih priča i korisnih trikova koji pomažu na putovanjima.

Na pitanje koje mjesto preporučuje 'ležernim' putnicima, bez razmišljanja je odgovorio: Slovenija. 'To je jedna od najpodcjenjenijih destinacija u Europi. Super je sigurna, povoljna, pogotovo za europske standarde, i lako se kretati po zemlji. Ima planine, jezera, vinske regije, špilje, dvorce i mali komadić jadranske obale. Ljubljana je čista, prohodna i nije preplavljena turistima, a Bled izgleda kao iz bajke', napisao je. Od ostalih preporuka naveo je irske gradove i otoke Aran.

No, kad je riječ o najgorem iskustvu, tu je bez dvoumljenja naveo – Somaliju. 'Bio sam kratko u Mogadišuu zbog posla i ne kažem da nisam bio na opasnim mjestima, ali to je bilo jedino mjesto gdje sam se osjećao stvarno nesigurno od trenutka kad sam sletio', otkrio je svjetski putnik. Tamošnji vojni nadzor nije djelovao nimalo umirujuće. Odmah su mu rekli da ni pod kojim uvjetima ne napušta zgradu. Pratili su ga naoružani konvoji, a uopće nije bilo javnih prostora kroz koje bi se moglo sigurno kretati. 'Čuo sam povremenu pucnjavu u daljini, koja je s vremenom postala pozadinska buka. To je jedno od rijetkih mjesta gdje sam doslovno brojao dane do odlaska.' Bez obzira na sve, putnik poručuje: svijet je velik, raznolik i vrijedi ga upoznati, ali ne škodi znati gdje treba biti dodatno oprezan.