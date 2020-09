Svestrana sol: Evo kako je sve možete iskoristiti u kućanstvu, a da nije u hrani

Nedavno je jedna studija došla do zaključka da je 99% svjetske populacije konzumiralo više soli nego što je zapravo bilo potrebno njihovom tijelu da bi pravilno funkcioniralo. To naravno znači da se s jedne strane potrošnja mora malo ublažiti, ali i da ako bismo morali imenovati jednu stvar koju sigurno možete pronaći u bilo kojem kućanstvu, to je sol. Dakle, ako moramo smanjiti unos soli i ako većina nas ima sol kod kuće, najbolja ideja je pronaći drugu upotrebu za nju koja nije povezana s hranom, prenosi BrightSide.

Očistite perilicu rublja

U svoju perilicu ulijte malo soli i malo octa. Zatim uzmite četku i izribajte cijeli bubanj. Spajanjem ovih sastojaka stvorit ćete neku vrstu paste. Zatim možete uliti malo vode kako biste uklonili preostalu pastu. Kad završite, osušite je i vidjet ćete da sve izgleda sjajno. Cijeli postupak možete ponavljati koliko god želite ili trebate dok vaš stroj ne izgleda potpuno nov.

Očistite mrlje s drvenih površina

Društvena okupljanja kod kuće ostavljaju tragove na vašem drvenom namještaju, a ponekad ih je teško ukloniti. Mješavinom soli i maslinovog ulja možete učiniti da vaš drveni namještaj izgleda kao nov. Kako? Na njih samo stavite malo soli i ulja i uz pomoć krpe trljajte nekoliko minuta. Zatim površinu ponovno obrišite vlažnom krpom i osušite.

Riješite se mrlja od znoja s odjeće

Uz samo žlicu soli i uobičajene proizvode za pranje kod kuće možete obnoviti odjeću. Postupak je sljedeći: navlažite tkaninu i pospite sol preko cijele mrlje. Namočite odjeću i ostavite je da odstoji 12 sati. Nakon toga trljajte tkaninu tako da sol bolje prodire. Zatim je samo normalno operite i isperite.

Spriječite grčeve

Kada dobijete grčeve možete popiti malo vode s razrijeđenom soli. To neće uvijek biti rješenje, ali može pomoći ako su grčevi posljedica nedavne promjene u prehrani ili ako se previše znojite. U tim slučajevima vaše tijelo nema potrebnu količinu soli za pravilno funkcioniranje i zato se iznenada mogu pojaviti grčevi.

Brzo hlađenje pića

Je li limenka ili boca vašeg omiljenog pića toplija od onoga što biste željeli? Prilično jednostavno rješenje za ubrzavanje procesa hlađenja je upotreba vode, leda i soli. Stavite ova tri sastojka u posudu, dodajte stvari koje želite da se ohlade, sve to malo promiješajte i pustite da odstoji. Za pet minuta moći ćete uživati ​​u rashlađenom, osvježavajućem napitku.

