Sve za vaš dom uz super cijene i besplatnu dostavu: Alles ima sve što vam je potrebno!

U svijetu u kojem tehnologija oblikuje način na koji živimo, sve češće tražimo rješenja koja će nam svakodnevicu učiniti jednostavnijom, bržom i ugodnijom. Od malih kućanskih aparata do rasvjete, sve su to detalji koji čine veliku razliku, a na tržištu postoje brojne nove inovacije koje ćemo rado vidjeti u svom domu.

Jedna od najzanimljivijih novosti na tržištu pametnih televizora dolazi iz Hisensea: njihov operativni sustav VIDAA proglašen je najbržim televizijskim operativnim sustavom na svijetu. U neovisnom istraživanju koje je proveo ugledni njemački institut WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, VIDAA je ostvario najbolju ukupnu ocjenu među pet vodećih platformi, dokazujući da brzina i jednostavnost idu ruku pod ruku s naprednom tehnologijom.

Testiranje je obavljeno na 43-inčnim televizorima srednjeg cjenovnog ranga, a Hisense je s operativnim sustavom VIDAA briljirao u čak sedam od jedanaest kategorija svakodnevne uporabe: od pokretanja aplikacija, promjene HDMI ulaza i glasovnog pretraživanja do povezivanja na Wi-Fi mreže. S impresivnih 89 % ukupne ocjene, VIDAA je službeno potvrdio status najbržeg sustava na tržištu.

Ugodna atmosfera koja čini razliku

Osim tehnologije, atmosferu doma uvelike oblikuje i rasvjeta. Središnji dio doma svakako je dnevni boravak, mjesto gdje se okupljamo s obitelji i prijateljima i provodimo veliki dio slobodnog vremena, pa je upravo dobro osvjetljenje ono što čini razliku. Stručnjaci savjetuju kombinaciju glavnog stropnog svjetla, ambijentalnog osvjetljenja i akcentnih izvora.

Na taj način lako možete prilagoditi intenzitet i toplinu svjetla ovisno o tome čitate li knjigu, gledate film ili se družite s obitelji i prijateljima. Proizvođači poput Globo rasvjete nude širok raspon modernih rješenja, od elegantnih visilica do diskretnih stropnih panela, koji ne samo da oplemenjuju prostor, već su i energetski učinkoviti.

Pametna kupnja

Osim tehnoloških inovacija i dizajnerskih rješenja za dom, sada je pravo vrijeme i za pametnu kupnju. Jesenska sezona donosi odličnu priliku da uz povoljne cijene osvježite svoj dom. U Allesu vas očekuje posebna akcija sa sniženjima hladnjaka i zamrzivača do -50 %, uz dodatnu pogodnost: besplatnu dostavu ovaj vikend na području cijele Hrvatske (osim otoka).

Sve za dom na jednom mjestu

Bilo da uređujete novi prostor, obnavljate postojeći ili jednostavno tražite inspiraciju, Alles je mjesto na kojem ćete pronaći sve što vam je potrebno. Alles je vodeća destinacija za kupnju kvalitetnih proizvoda po konkurentnim cijenama, uz ponudu vrhunskih brendova i brojne akcije tijekom cijele godine. Ono što Alles izdvaja na tržištu jest i niz dodatnih pogodnosti koje kupnju čine još praktičnijom: dostava na području cijele Hrvatske, besplatna dostava za narudžbe iznad 700 €, te vlastito skladište koje jamči brzu i pouzdanu isporuku.