Sve više žena radi estetske operacije, a brine što počinju već u svojim dvadesetima...

Od početka pandemije, pa sve do danas estetski kirurzi primijetili su povećanu potražnju za tretmanima i zahvatima, a to pripisuju svakodnevnom gledanju sebe na zaslonu ekrana tijekom videopoziva.



Ona činjenica koja im je zabrinjavajuća je porast zahtjeva za botoksom i filerima od strane mlađih žena - u dvadesetima i tridesetima.



Samo prošle godine nešto više od 400 000 zahvata rađeno je ženama u dobi od 21 do 35 godina, što je drastična promjena u odnosu na prijašnje godine, otkrio je plastični kirurg, Herluf Lund.

Njegova kolegica iz Philadelphije, Nazanin Saedi, također je primijetila da na zahvate sve više idu djevojke u dobi od dvadeset godina, a oboje to pripisuju činjenici da se mladi danas konstantno gledaju - što putem videopoziva, što putem društvenih mreža, kroz razne filtere koji potpuno mijenjaju prirodni izgled lica. Kada se vide s punijim usnama, manjim nosom i zategnutim licem, razvijaju komplekse i požele tako izgledati uvijek.



Lund kaže da je i marketing imao utjecaj na to, jer je sve više reklama za estetske zahvate i tretmane posvećeno mlađoj populaciji.



Iako smatraju da mlade djevojke ne trebaju botoks, Lund kaže kako su studije pokazale da u nekim slučajevima ranija uporaba neurotoksina može djelovati kao preventivna mjera za usporavanje prvih znakova starenja, ali trebalo bi se prvo posavjetovati s kirurgom, prenosi Inquirer.

