Svađate li se s partnerom konstruktivno ili ne? Odgovorit će vam ovih 6 izjava!

Bez obzira na to koliko ste sretni u vezi, potpuno je normalno i da povremeno između vas i partnera dođe do sukoba, a prema izvršnoj direktorici globalne tvrtke za pronalaženje partnera Vows for Eternity Anuradhi Gupti, vrste sukoba s partnerom mogu vam reći mnoge o tome je vam veza zdrava. Prema njoj, veza je zdrava ako se pronalazite u sljedećim izjavama... Komunicirate 'ja' izjavama: Dok ste u svađi s partnerom, bitno je da imate poštovanja i da ga ne omalovažavate i ne koristite teški sarkazam. Gupta kaže da u zdravom sukobu obje strane ostaju pri temi i koriste 'ja izjave' kako bi izrazile što osjećaju, bez svaljivanja krivnje na partnera. Oboje daju sve od sebe kako bi zadržali pribranost i emocionalnu kontrolu, te priznaju kada je vrijeme za odmor kako bi spriječili eskalaciju svađe.

Aktivno slušate bez prekida: Kada su napetosti velike, nije najbolje da neprestano prekidate partnera. Osim što je frustrirajuće, Gupta kaže da vas stalno prekidanje – čak i ako mislite da to radite samo kako biste dočarali poantu – sprječavaju da istinski slušate drugoga i drže vas usredotočenima na ubacivanje riječi. Isto tako, prekidanje kaže može učiniti da se vaš partner osjeća odbačeno, što može dovesti do toga da se povuče i potpuno povuče iz razgovora. Kako bi vaš sukob bio zdrav, poslušajte partnerova iskustva i posvetite im punu pažnju, te suosjećajte. Vaše vrijeme da govorite će doći, ali do tada, slušajte", savjetuje stručnjakinja.

Usredotočite se na problem, a ne na osobu: Iako se sukob može činiti osobnim, važno je upamtiti da obično nije. To je lakše ako imate na umu da se vrti oko nekog pitanja o kojem se ne slažete, a ne o vama osobno. "Smanjite obranu, nemojte koristiti pritužbe iz prošlosti kao streljivo i usredotočite se na ono što je dovelo do neslaganja", kaže Gupta.

Uzmete pauze kada je potrebno: Koliko god teško bilo odvojiti se od svađe, ponekad oboje samo trebate odušak. To vam daje vremena da se priberete, smirite i sagledate svađu. "Da biste došli do ovoga, jednostavno recite partneru da ste preopterećeni i da vam treba vremena da saberete svoje misli. Tako govorite i da vam je svejedno važno i ono što on ili ona žele, ali trebate minutu", rekla je stručnjakinja.

Izbjegavate "tihi tretman": Iako je ovo uobičajena taktika koja se koristi u sukobima, Gupta naglašava da je nezdrava i da može spriječiti otvorenu komunikaciju. Ako niste spremni razgovarati sa svojim partnerom o problemu, važno je da to verbalizirate umjesto da ga potpuno ignorirate. Ipak, svi sukobi moraju se na kraju i riješiti, pa pokušajte ne ostati u tišini.

Lako se ispričate i oprostite: Svađe, čak i kada su zdrave, mogu učiniti da se obje strane loše osjećaju, a Gupta kaže da iskrena isprika može biti snažan katalizator pomirenja i obnove odnosa. "Zdravi se partneri poznaju po tome što jedan drugome mogu oprostiti i povući se, bez da se itko osjeća kao gubitnik", rekla je za Huff Post.

