Pozvala kolegicu da se pridruži njenom braku: 'Nije stvar seksa, mi se svi volimo'

Kat (29) i Justin Taddei (38) bili su sretno vjenčani gotovo deset godina kada im se prije točno godinu dana u vezi pridružila njezina kolegica Nikki Mattoon (28). Majka četvero djece pozvala je svoju radnu kolegicu da se pridruži njoj i njezinom suprugu u bračnim odnosima. Najavila je i kako planiraju napraviti i svečanu ceremoniju ususret 10. obljetnice njihova braka, piše Daily Mail.

Nikki se izjašnjava kao biseksualka, a nakon što su je pozvali jedne večeri da im se pridruži, s njima je i ostala. Obitelj ima četvero djece, a ističu kako se Nikki savršeno uklopila.

- To možda nije životni stil koji odgovara svima, no bitno je da odgovara nama. Obznanila sam ovo i prijateljima na Facebooku, a većina ih je rekla, 'Ako ste vi sretni i mi smo'. Uglavnom nas svi podržavaju - kaže Kat.

- Volim i djevojke i dečke i ne želim to skrivati. Zašto bih se morala uklopiti u kalup društva i živjeti po pravilima? Želimo da ljudi znaju da nije riječ o seksu, nego o ljubavi. Mi se volimo i odlično funkcioniramo skupa - kazala je Nikki.

- O ovakvom načinu života smo već prije istraživali, no nikada nismo ustrajali s tim jer nismo našli nikoga kompatibilnog. Sve se dogodilo spontano i prirodno. Nismo to očekivali, no sve je kliknulo i odlično se slažemo - dodaje Justin.

Nikki ističe kako jedva čeka njihovu nadolazeću ceremoniju, te kako ima različiti odnos s njih dvoje. No, Kat je priznala kako je ispočetka bilo određenih znakova ljubomore, a Nikki je dodala da se katkada osjećala izostavljenom jer su Kat i Justin imali izgrađen i dubok odnos prije njezina dolaska. Justin dodaje da mu je najveći izazov objema posvetiti pažnju na jednak način.

- Trebalo mi je neko vrijeme da shvatim da nisam samo treća osoba, te da i ja mogu biti dijelom razgovora - kaže Nikki.

