Suprug ju je varao kroz gotovo cijeli njihov brak: ‘Ne mogu ga ostaviti, teško mu je'

Jedna žena, koja je otkrila da ju je suprug varao veći dio braka, odlučila mu je oprostiti jer ga nije htjela "napustiti u njegovom najmračnijem trenutku". Alexandrea Acevedo (26), prvo se šokirala nakon što je saznala da joj je suprug Michael (31) bio nevjeran tri i pol godine. Mama troje djece saznala je za njegovu izdaju kada je u prosincu 2022. ugledala poruku njegove ljubavnice na njegovom telefonu, piše Daily Star.

Nakon što se suočila s njim, priznao joj je da se posljednje tri i pol godine viđao s drugom ženom. Michael je napustio obiteljski dom na tjedan dana dok je Alexandrea pokušavala smisliti što će napraviti. Nakon što mu je, Michael je s vremenom počeo shvaćati da mora nešto promijeniti. Alexandrea je rekla da je njezin suprug tada bio "odlučan" u popravljanju njihovog braka pa se naručio na terapiju kako bi to dokazao. Vidjevši da se postupci njezina muža poklapaju s njegovim riječima kajanja, odlučila je dati mu drugu priliku.

- Kada sam prvi put saznala da me varao, samo sam neko vrijeme sjedila povrijeđena,, bijesna i u nevjerici. Uvijek sam o njemu govorila pohvalno, pa mi je bilo teško saznati da je imao aferu. Prolazila sam kroz ciklus ludih emocija osam ili devet dana. Osjećala sam se tužno pa povrijeđeno, pa ljuto, pa zbunjeno, pa bi se onda pojavila i nada. No, on je činio sve što je mogao da se pomirimo. Kad sam počela popuštati dopustila sam da riječi koje je govorio postanu smislenije i vidjela sam da njegove riječi odgovaraju njegovim djelima. Počela sam primjećivati ​​trud u njemu. Uzeo je Bibliju i otišao na terapiju. Sada vodimo razgovore u kojima on dobro sluša i otvara se, te razgovara sa mnom - ispričala je.

Foto: Instagram/@alexandreaelaiine

Iako ima trenutke "slabosti" i trenutke u kojima razmišlja o njegovim lažima, rekla je da mu vjeruje da će se i dalje truditi i dokazivati ​svoju ljubav. Nije ga htjela napustiti u teškim trenucima, jer je uvijek bio "odličan tata", a brak je općenito bio dobar. Iskušenje ju je ostavilo šokiranom, ali je rekla da je to također bilo vrijeme kada je on stvarno trebao nekoga.

- Isprva sam se osjećao kao potpuno smeće, a kako je vrijeme prolazilo, osjećao sam se kao da je teret krivnje malo pao s mojih ramena. To je definitivno najveće žaljenje ili pogreška koju sam ikada napravio i to je nešto zbog čega ću žaliti jako dugo, ako ne i zauvijek. Siguran sam da su postojali bolji načini da dođemo na ovo bolje mjesto u našoj vezi, ali sada smo ovdje gdje jesmo. Jako sam zahvalan što sam dobio drugu priliku - rekao je Michael.

Isprva je Michel govorio da su poruke bile samo "nasumične poruke od prijatelja", ali Alexandrein osjećaj govorio joj je da je tu nešto više. To ju je navelo da pregleda njegov telefon i otkrije istinu. Otkrila je poruku u kojoj je pisalo: "zašto misliš da će saznati?", i tada je znala. S dovoljno informacija da se suoči s njim, postavljala je još pitanja, a on je na kraju sve priznao.

- U početku je bilo puno ljutnje i boli, puno emocija. Ja sam uvijek govorila da nevjera za mene znači da je sve gotovo, a i on je to znao. Puno smo se svađali i stvarno sam morala izvući istinu iz njega, a kad mi je rekao istinu, zamolila sam ga da odmah ode. No, kasnije sam shvatila da je lakše reći da nema pomirbe nakon prevare, nego zapravo slijediti te riječi - objasnila je.

Michael je također mislio da je lakše samo rastati se, no onda je shvatio da ipak želi popraviti njihov brak.

Foto: Instagram/@alexandreaelaiine

- Nisam mogao samo tako otići. Prva stvar bila je spoznaja da mi treba Bog u životu. Ranije sam poricao sve te stvari, ali sam shvatio da se tako ne živi. Znao sam da mi treba pomoć i da trebam ići kod terapeuta da mi pomogne popraviti stvari. Alexandrea je bila puno bolja sa svim nego što bih ja vjerojatno bio. Prvo nisam htio razgovarati, ali ona je nastavila navaljivati ​​i konačno sam se otvorio i počeo više pričati i pokušavati popraviti stvar - kaže on.

Alexandrea na društvenim mrežama često objavljuje sadržaj vezan za aferu njezinog supruga, a mnogi korisnici pišu joj da ga je trebala ostaviti jer ne može biti s muškarcem koji ju je varao kroz gotovo cijelu vezu, no ona to ignorira. Iako među njima još uvijek nema stopostotnog povjerenja, tvrde da i dalje rade na tome, te da žele u potpunosti popraviti svoj odnos.

