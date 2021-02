'Suprug je mojoj sestri poslao seksi poruki, a sad mi se zaklinje da je sve bila šala'

Suprug i ja oboje imamo 30 godina i zajedno smo već cijelo desetljeće i ja sam odavno navikla na pogreške koje mu se događaju jer ima ima ADHD (poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću) piše anonimna žena u pismu terapeutkinji Deidre Sanders, kolumnistici za The Sun.

No nedavno joj je, kaže, 25-godišnja sestra rekla da joj se on upucavao i da bi trebala razmisliti o tome da ga ostavi. Suočila ga je, kaže, s njenim tvrdnjama, no on se kune životom njihove petogodišnje kćeri da se samo šalio.

- Kaže da ona ne shvaća šalu. Volim ga, ali umore me problemi koje stvara - kaže žena u pismu.

Ove žene vas pozivaju da s njima obilježite Dan crvenih haljina

- Nije u redu što je vaš suprug uzrokovao vašoj sestri nelagodu, ali ako se često muči da kaže pravu stvar i vi ga volite unatoč njegovim problemima, možda vam govori istinu - odgovorila joj je Deidre.

Savjetovala joj je da s njim opet otvoreno i iskreno popriča o tome kako se ona zbog takvih stvari osjeća i da ga zamoli da se pokuša suzdržati od takvih pogrešaka.

- Ako mislite da je potrebno, odite s njim na savjetovanje - kaže Deidre.

Toliko je lego kockica proizvedeno da, kada bi se podijelile ljudima na svijetu, svaka osoba bi ih imala 80