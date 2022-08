Koje boje trebate izbjegavati u uređenju interijera? Crna zatvara dom, a zelena je neprivlačna

Prema jednom nedavnom istraživanju prodavača boja The Paint Sheda, gotovo četiri od deset osoba ponudilo bi manje za kuću za koju su bili zainteresirani samo zbog boje zidova, a gotovo jedan od pet potpuno bi odustao od davanja ponude. Uljepšavanje interijera kuće ili stana svježom bojom često se preporučuje prije stavljanja nekretnine na tržište. No, dok će se određene boje vjerojatno svidjeti potencijalnim kupcima i ubrzati prodaju, postoje neke koje će vjerojatno odbiti kupce, te obezvrijediti domove.

Kako piše Express, stručnjak za nekretnine Tayo Oguntonade, tvrdi da je vrlo lako promijeniti boju sobe, a prvi dojam je izrazito važan. Iz tog razloga, otkrio je koje boje biste u uređenju interijera trebali izbjegavati, a koje su poželjne.

Svijetlo ružičasta

Prema stručnjacima, fuksija ružičasta dnevna soba trebala bi se izbjegavati. Fuksija zauzima prvo mjesto kao najnepoželjnija boja za dom u istraživanju The Paint Sheda, no osim nje, nijanse koje također nisu poželjne su i neonsko ružičasta, te žarko ružičasta. Stručnjak kaže da, osim ako prostorija nije izuzetno dobro uređena, takva boja će odbiti ljude.

Citrusno zelena

Dok su nježne, umirujuće nijanse zelene kadulje trenutačno superpopularne u trendovima interijera, čini se da je limeta zelena manje popularna, te se nalazi na četvrtom mjestu popisa najmanje omiljenih. Stručnjak tvrdi da svijetle nijanse zelene mogu nalikovati neonskoj, te, iako se ističu, drugima to može biti neprivlačno i vjerojatnije je da se neće tako dobro slagati s vašim namještajem.

Svijetlo žuta

Neonsko žuta zauzima treće mjesto na popisu najmanje omiljenih boja u istraživanju, dok je limun žuta na devetom mjestu. Stručnjak kaže da, iako žuta asocira na sretan ton, najsvjetliji ton može biti ipak malo previše u vašem domu. Savjetuje da se radije odlučite za blaže tonove žute boje, kao što su oker ili senf, koje će pružiti ublaženu verziju vesele palete.

Crna

Iako potpuno crne sobe mogu izgledati elegantno, crna je svakako boja koja se neće svidjeti baš svakome i izazvat će snažnu reakciju. Nalazi se na osmom mjestu najmanje omiljenih boja, a imati je u dnevnoj sobi veliki je rizik. Stručnjak je objasnio da osim jako svijetlih boja, treba izbjegavati i jako tamne boje jer one mogu vizualno smanjiti i zatvoriti dom, a mnogi ljudi kada kupuju kuću ili stan žele upravo - veći i otvoreni prostor.

Koje boje su poželjne?

Neke boje kvare dojam doma, no neke mogu dodati vrijednost nekretnini. Stručnjak tvrdi da neutralni tonovi mogu natjerati kupce da razmišljaju o kući kao o praznom platnu, i to im daje mogućnost razmišljanja o tome kako će se uklopiti u dom. Savjetuje da se držite bijele boje, te nježnih bež nijansi, jer je to najbolji način da budete sigurni da potencijalnog kupca neće odbiti boja zidova.

