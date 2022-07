Stručnjak za bonton otkrio pogreške koje radimo u gostima, no ne slažu se svi s njim

Koliko je poznato, prvi je o bontonu pisao Ptahhotep još 2400 g.pr. K., a pisana i nepisana pravila lijepog ponašanja slijedimo još i danas. Ipak, očito nisu svakome jednako važna pa se događa da gosti u tuđem domu pređu granicu. Stručnjak za bonton kaže da postoje neke stvari koje ne biste trebali raditi kada dođete kod nekoga u goste, te da na to zaista treba pripaziti.

Kako piše The Sun, stručnjak je otkrio da, iako su u današnje vrijeme svi na mobilnim uređajima, to ne znači da biste trebali tražli lozinku za wi-fi čim uđete u nečiju kuću. Štoviše, oon kaže da ju trebate tražiti samo ako tamo ostajete prespavati, a usporedio je to s činjenicom da najvjerojatnije nećete tražiti domaćina da se kod njega okupate ako ste došli u kratki posjet.

Još jedna neukusna greška, prema stručnjaku, je sjedenje u stolici ili fotelji domaćina. Tvrdi da to pokazuje nepoštivanje onoga tko vas je pozvao u goste, te da na njegovo mjesto možete sjesti samo ako vam on to prethodno dozvoli.

Ističe i da nikako nije u redu gledati po ormarima i ladicama ljudi kada posjećujete njihov dom, kao ni ulaženje u spavaće sobe ili druge prostorije, osim ako vam oni za to nisu dali odobrenje, a jedan od razloga je i taj što nikada ne znate što možete tamo pronaći.

Neki korisnici smatrali su da su njegovi edukativni savjeti korisni i zanimljivi, no neki se uopće nisu složili s njim oko lozinke kućnog interneta.

- Prvo što upitam domaćina kada negdje dođem je koja je šifra za wi-fi, ali isto tako je to prva stvar koju ja kažem svojim gostima kada dođu kod mene - napisao je jedan korisnik.

- Ne smatram da je tako loše ako me netko pita za wi-fi - dodao je drugi.

- Slažem se sa svime. Uostalom, niste došli u goste da biste vrijeme proveli na mobitelu, zar ne? - odgovorio je treći korisnik.

