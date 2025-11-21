Stručnjak upozorava: Ovih osam znakova otkrivaju da vaš pas ne želi zagrljaje

Iako mnogi od nas obožavaju grliti svoje pse i doživljavaju to kao izraz ljubavi, naši četveronožni prijatelji ne doživljavaju zagrljaje uvijek na isti način. Iako su nam dragi i bliski, psi imaju svoj jezik i granice, pa im takav fizički kontakt ponekad može biti neugodan ili stresan, čak i ako to ne primijetimo odmah. Trener pasa Alan Peiro je nedavno objavio video na TikToku u kojem je detaljno opisao osam znakova na koje vlasnici trebaju obratiti pozornost prilikom grljenja svog psa da bi vidjeli osjeća li se njihov ljubimac pritom nelagodno.

"Poštivanje njihovog govora tijela je ljubaznije od prisiljavanja na gestu koju ne razumiju. Zagrljaj nije uvijek nježan za vašeg psa. Iako je za nas to gesta ljubavi, mnogi psi osjećaju da je to invazija na njihov prostor. Ako skrenu pogled, napnu se ili pokušaju pobjeći, vjerojatno ne uživaju u tome", objasnio je Peiro. Naglasio je i važnost da vlasnici razumiju jedinstvene osobnosti svog psa i da se oslone na prethodna iskustva koja su imali s njim, piše Daily Express. Ako vlasnik forsira fizički kontakt sa psom za kojeg zna da se obično ne osjeća ugodno s takvim gestama, to može izazvati neželjena, obrambena ponašanja. Peiro je predložio druge načine na koje ljudi mogu pokazati naklonost svojim voljenim štencima nježnim dodirima po leđima ili ušima ili dugim šetnjama i zajedničkom igrom.

Ovo je osam znakova da je vašem psu neugodno kada prima zagrljaj: ukočenost tijela (pas ostaje miran, napet ili s ukočenim mišićima), rep je spušten ili uvučen među noge (jasan znak nelagode ili podložnosti), uši su unatrag ili spljoštene uz glavu (znak nervoze ili straha), izbjegavanje kontakta očima (pas okreće glavu ili skreće pogled, pokušavajući smiriti situaciju), zijevanje izvan konteksta (nije znak pospanosti, već stresa), ponavljano lizanje njuške (gesta smirivanja ili nelagode), pokušava se odmaknuti ili okrenuti tijelo (pokušaj bijega od pritiska zagrljaja) i tiho režanje ili cviljenje (upozorenje da mu je neugodno i želi da ga pustite).

S druge strane, trebali biste pokušati pripaziti i na znakove da vaš pas traži naklonost. Na primjer, vaš pas može gurnuti vašu ruku, ruku ili nogu nosom ili vas nježno šapom natjerati da ga pomilujete. Alternativno, može se nasloniti na vas, sjesti na vaše noge ili se priviti uz vas. Drugi pozitivni znakovi su kontakt očima, praćenje vas uokolo, donošenje igračaka ili penjanje u vaše krilo. Svaki pas je drugačiji, stoga samo pazite da pratite njihov govor tijela.