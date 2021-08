Stručnjaci tvrde: Ovih nekoliko stvari u vezi definitivno vodi prema prekidu

Uspješna veza sastoji se od prihvaćanja nečijih karakteristika koje vam možda i nisu najdraže, ali ako počinjete shvaćati da su neke stvari previše izražene i svakodnevno vas dovode do lošeg raspoloženja, trebali biste dobro razmisliti ima li veza u kojoj ste sada uopće budućnosti.



Kako piše O. School, kronični nemar koji dolaze s partnerove strane neće se promijeniti. Otkazivanje dogovora u zadnji tren, zaboravljanje rođendana i godišnjica, neaktivno slušanje vaših problema... Uredu je ako se nešto od navedenog dogodilo jednom, svatko može pogriješiti, ali ako se to događa stalno, razmislite o odlasku.



Također, nedostatak zajedničkih vrijednosti crveni je alarm da krenete u drugom smjeru. Ambicije, izgradnja vlastitog doma, djeca, politička uvjerenja i vjera - to su neke od stvari u kojima bi partneri trebali imati isti stav ili barem donekle sličan, ali ako se potpuno razilazite u mišljenju i ove teme vas dovode do sukoba, ta osoba vjerojatno nije za vas.

"Ako se nadate vezi sa nekim tko živi u prošlosti, to je uzaludan posao", kažu iz tvrtke eHarmony koja se bavi spajanjem parova i objašnjavaju da netko tko još uvijek gaji osjećaje prema bivšoj ljubavi nikada neće biti sto posto usmjeren prema vama. Ako želite nešto više od veze, radije se posvetite nekome tko je emocionalno slobodan za vas.



Za kraj, ako nema povjerenja zaista je vrijeme da spakirate svoje stvari i prekinete taj odnos. Povjerenje je sidro koje drži vezu i bez njega ćete jako teško uspostaviti mirnu i normalnu komunikaciju jer je uvijek prisutna doza sumnje koja dovodi do sukoba i nerazumijevanja.



Niti jedna veza nije savršena, ali ako vam ove temeljne stvari nisu poznate u odnosu koji trenutno imate, možda bi bilo najbolje prekinuti.

