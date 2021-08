Stručnjaci otkrili: Ovo su najčešće pogreške koje se događaju kod pranja odjeće - a oštećuju je

Rezultati ankete koju je 2020. proveo RushOrderTees kažu da svaki četvrti muškarac ne pere donje rublje nakon dana nošenja, a samo 39 posto žena odmah nakon jednog nošenja opere odjeću za vježbanje.

Evo što kažu stručnjaci, s čim mnogi griješe pri pranju rublja:

1. Neredovito pranje odjeće za vježbanje, donjeg rublja i čarapa

Odjeća koja sakuplja znoj trebala bi se prati nakon svakog nošenja, kaže voditelj iz RushOrderTees, Joe Mercurio.

- Znoj stvara plodno tlo za bakterije, pa nije dobro čak ni ubaciti znojnu odjeću u košaru za veš s drugim odjevnim predmetima - rekao je, a savjetuje da se odjeća za vježbanje pere u najtoplijoj vodi koju tkanina dopušta.

2. Prevelika količina omekšivača

Dugotrajno korištenje omekšivača u perilici stvara ljepljivi sloj koji se tijekom pranja odvaja i lijepi na odjeću. Znak da pretjerujete s omekšivačem su bijele mrlje na rublju, ali i neugodan miris netom nakon pranja, a rješenje je smanjena količina omekšivača ili korištenje alkoholnog octa umjesto omekšivača.

Ocat će bijelo rublje omekšati i dati mu željenu bjelinu, ali i uništiti bakterije u perilici.

3. Ručnike perete s drugom odjećom

Ručnik vam ne miriše dobro ni nakon pranja s omekšivačem? To može biti posljedica zadržavanja bakterija, ostataka stanica kože i tragova sapuna. Savjetuje se da se ručnici peru odvojeno od drugog rublja i to u manjoj količini i pri vrlo visokoj temperaturi. Čak i ako vam se čini da u perilicu stane još koji komad, radije ga ostavite za drugi put...

4. Ne zatvarate patentne zatvarače i gumbe

Zatvarače na trapericama i jaknama zatvorite prije pranja kako se u njih ne bi zapleli konci i vlakna, ali i kako se druga odjeća ne bi oštetila. Također, grudnjaci s kopčama mogu povući tkanine ili oštetiti bubanj ako lete okolo. Kako biste smanjili rizik od oštećenja stavite ih u vrećice za pranje ili iskoristite staru jastučnicu.

5. Traperice ne perete preokrenute naopako

Jedan od osnovnih razloga zašto vam traperice blijede je taj što ih ne okrećete na drugu stranu pri pranju i perete ih u toploj vodi. Kako bi zadržale boju i oblik, trebale bi se prati izvrnute i u što hladnijoj vodi.

6. Pretrpavate perilicu

Punjenje perilice do zadnjeg milimetra čini se kao dobar način uštede vremena, ali i vaše energije. Međutim, ako pretrpavate perilicu, voda i prašak za pranje neće dobro doprijeti do sve odjeće, što može dovesti do toga da vaša odjeća i nakon pranja bude prljava, prenosi The Spruce.

