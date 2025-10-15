Story + DAR – shopping kuponi s popustima do čak 40%!

Novi Story daruje svim čitateljima shopping kupone! Od 15. do 21. listopada uz Story kupone iskoristite fenomenalnih 30% popusta u više od 500 trgovina diljem Hrvatske, u suradnji s partnerima - PBZ Card i Premium Visa !

PLUS POSEBNA POGODNOST! U subotu, 18. listopada, očekuje vas i poseban PBZ Card Premium Visa Happy Day! Samo tog dana za plaćanje PBZ CARD Premium Visa karticom ostvarite dodatne uštede – čak 40% popusta na odabrane artikle. Plaćajte Premium Visa karticom, a trošak podijelite na željeni broj rata. Maksimalan broj rata provjerite na prodajnim mjestima svakog pojedinog partnera.

Novi Story dolazi u ružičastom ruhu, s višom svrhom i posvećen je borbi protiv raka dojke! Na naslovnici Story Pink izdanja zablistala je Ines Šafar, članica Udruge P.I.N.K. life koja progovara o borbi s karcinomom dojke, dok mađioničar Luka Vidović govori o gubitku majke zbog ove bolesti.

Potražite u novom Storyju i druge inspirativne priče, ali i DAR – shopping kupone powered by PBZ Card Premium Visa !

Foto: Story

Ovo su trgovine na području Republike Hrvatske u kojima možete iskoristiti kupone s popustima do čak 40%!

OPTIKA ANA

HETA 1892

EDURO

SASHA LEE (Ljepota, zdravlje i kućni ljubimci)

BORBOLETA

FYNCH-HATTON

FLORA VRTNI CENTAR

ARA

SASHA LEE BY JADRANKA ŠEGOTA (RAFAELA)

ZLATAR KOCI FRANKOPANSKA

KOCI OZALJSKA

ZAKS



Foto: Story

GALILEO

PERFECTA DREAMS

ARGENTUM

LEI JEWELRY

OPTIKA MIBO

UNITED COLORS OF BENETTON

TRIUMPH

UNDERCOLORS OF BENETTON

SOHO

NINON 224 CONCEPT

MODELS FASHION STORE

PET CENTAR

PRAHIR FINE JEWELLERY

UNITED COLORS OF BENETTON

SISLEY

IMAGE HADDAD

CENTRA MODERATO

GUESS WATCH CENTAR

CAMEL ACTIVE

NAŠ DOM

GERRY WEBER

SKINY

DE’ LLURE

TOSCA BLU