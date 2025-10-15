Story + DAR – shopping kuponi s popustima do čak 40%!

Novi Story daruje svim čitateljima shopping kupone! Od 15. do 21. listopada uz Story kupone iskoristite fenomenalnih 30% popusta u više od 500 trgovina diljem Hrvatske, u suradnji s partnerima - PBZ Card i Premium Visa!
PLUS POSEBNA POGODNOST! U subotu, 18. listopada, očekuje vas i poseban PBZ Card Premium Visa Happy Day! Samo tog dana za plaćanje PBZ CARD Premium Visa karticom ostvarite dodatne uštede – čak 40% popusta na odabrane artikle. Plaćajte Premium Visa karticom, a trošak podijelite na željeni broj rata. Maksimalan broj rata provjerite na prodajnim mjestima svakog pojedinog partnera.
Novi Story dolazi u ružičastom ruhu, s višom svrhom i posvećen je borbi protiv raka dojke! Na naslovnici Story Pink izdanja zablistala je Ines Šafar, članica Udruge P.I.N.K. life koja progovara o borbi s karcinomom dojke, dok mađioničar Luka Vidović govori o gubitku majke zbog ove bolesti.
Potražite u novom Storyju i druge inspirativne priče, ali i DAR – shopping kupone powered by PBZ Card Premium Visa!
Ovo su trgovine na području Republike Hrvatske u kojima možete iskoristiti kupone s popustima do čak 40%!
OPTIKA ANA
HETA 1892
EDURO
SASHA LEE (Ljepota, zdravlje i kućni ljubimci)
BORBOLETA
FYNCH-HATTON
FLORA VRTNI CENTAR
ARA
SASHA LEE BY JADRANKA ŠEGOTA (RAFAELA)
ZLATAR KOCI FRANKOPANSKA
KOCI OZALJSKA
ZAKS
GALILEO
PERFECTA DREAMS
ARGENTUM
LEI JEWELRY
OPTIKA MIBO
UNITED COLORS OF BENETTON
TRIUMPH
UNDERCOLORS OF BENETTON
SOHO
NINON 224 CONCEPT
MODELS FASHION STORE
PET CENTAR
PRAHIR FINE JEWELLERY
UNITED COLORS OF BENETTON
SISLEY
IMAGE HADDAD
CENTRA MODERATO
GUESS WATCH CENTAR
CAMEL ACTIVE
NAŠ DOM
GERRY WEBER
SKINY
DE’ LLURE
TOSCA BLU
Potražite novi Story + dar PBZ Card Premium Visa shopping kuponi, u srijedu, 15. listopada na kioscima!