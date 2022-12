Što zvukovi koje ispuštate tijekom seksa govori o vama i vašoj vezi? Stručnjaci imaju odgovor...

Ispuštate puno zvukova tijekom seksa? Iako možda mislite da ti zvukovi nemaju neko posebno značenje, stručnjaci za seks tvrde drugačije i za The Sun otkrivaju što oni govore o vašoj vezi.

Od stenjanja do "ooh" i "aah", moglo bi se činiti nasumično, ali ti zvukovi mogu puno reći o vama i vašoj vezi. Istraživanje koje je provelo maloprodajno mjesto Vivastreet među gotovo 2000 Britanaca pokazalo je da je ono čega se najviše bojite čuti da vaš partner proziva tuđe ime.

U međuvremenu, najbučniji u krevetu obično su novi parovi, a istraživanje Illicitencounters.com pokazalo je da je 73% žena i 68% muškaraca glasnije na početku seksualne veze. Dakle, što signaliziraju vaši zvukovi?

Teško disanje

Bit će vam drago čuti da se seks ubraja u laganu do umjerenu tjelovježbu. Prosječan seks koristi približno istu količinu energije kao igranje stolnog tenisa ili vožnja fox trotom. Zapravo, muškarci sagore 4,2 kalorije u minuti tijekom seksa, a žene 3,2, prema istraživačima sa Sveučilišta Quebec i to je jeftinije od teretane! Ali nemojte dati sve u teško disanje koje se događa tijekom seksa jer se možete dovesti na to da ostanete bez daha ili da izgledate kao da ste nesposobni. Naša tijela moraju osloboditi adrenalin da bi se uzbudila. Oslobađanje ove kemikalije obično je potrebno za aktiviranje našeg mehanizma za borbu ili bijeg, ali tijekom seksa se koristi za ubrzavanje otkucaja srca i slanje više krvi u muškarčev penis i na ženski klitoris, tako da se povećava i postaje osjetljiviji. To je onaj nalet adrenalina koji nam ubrzava disanje i tjera nas da dahćemo.

Stenjanje

Dok je stenjanje zvuk koji 33% muškaraca i 34% žena smatra najseksepilnijim, ponekad se događa nešto drugo. Kad žena glumi da stenje, želi da njihov partner brže doživi orgazam i prekine seks. Da, to bi nekim muškarcima moglo biti udarac za ego, ali prema jednoj studiji, 66% žena priznalo je da pojačavaju svoje stenjanje kako bi namjerno ubrzale partnerov orgazam.

Visoke frekvencije

Ispuštate zvukove koji su nekoliko oktava viši u određeno doba mjeseca? Ovo bi mogao biti dobar znak ako pokušavate zatrudnjeti. Ovulacija može utjecati na vokalizaciju žene i kao rezultat toga učiniti nas glasnijim u spavaćoj sobi. Utvrđeno je da žene imaju viši glas oko dva dana kada izbace jajašce spremno za oplodnju. Stručnjaci koji stoje iza studije tvrde da je to možda nesvjestan način na koji žene muškarcima signaliziraju plodnost i da se to igra u skladu s općim uvjerenjima da su viši glasovi privlačniji i ženstveniji.

Vikanje

Smatra se da su žene najglasnije u spavaćoj sobi, a stručnjaci to pripisuju tomu što su njihovi orgazmi intenzivniji. Istraživanje Illicitencounters.com pokazalo je da je 82% heteroseksualnih žena reklo da su glasnije tijekom vođenja ljubavi od svojih muških partnera. Snop živaca u ženskom klitorisu mnogo je veći nego u penisu, što ženama pruža dodatno zadovoljstvo kada dožive vrhunac. To možda objašnjava zašto proizvode više zvukova.

