Znate li koliko često biste trebali mijenjati posteljinu? Razlog bi vas mogao zgroziti

Otprilike trećinu života provedemo u krevetu, ali čini se da to nikada nije dovoljno vremena. Međutim, naša posteljina i madraci su leglo bakterija i drugih neugodnih stvari, a mnogi su ljudi krivi što ne peru svoje posteljine dovoljno često. Nekima može proći nekoliko tjedana ili čak mjesec dana, a da ne promijene posteljinu, a stručnjaci naglašavaju da to treba činiti jednom tjedno, piše Mirror.

Stručnjaci objašnjavaju da vaš omiljeni jastuk može nakupiti tisuće puta više bakterija nego WC školjka u samo sedam noći. Srećom, organizmi koji se nalaze na jastučnicama uglavnom su bezopasni i jednostavno su nakupina stanica kože, znoja i sline. Još jedna česta pogreška je to koliko rijetko mijenjamo madrace.

To baš i nije uzbudljiva kupnja, pa mnogi ne razmišljaju o ulaganju u novi madrac osim ako je nužno. Međutim, i to je utočište za klice i mogli biste dijeliti svoj krevet s kvascima, plijesni i bakterijama. Uz mikrobe, stanice kože i čestice hrane koji se prenose s našeg tijela na madrace, gravitacija igra ulogu u tome da madraci postanu mjesto zaraženo bacilima. Prašina u zraku i čestice krhotina lebde po spavaćoj sobi prije nego što se talože na krevetu.

Stručnjaci preporučuju zamjenu madraca svakih sedam do osam godina. "Nije tajna da klice žive posvuda po našim kućama, no postoji mnogo skrivenih mjesta o kojima možda nikada ne razmišljamo tijekom naših rituala čišćenja. Mjesta poput jastučnica i zavjesa mogu izgledati svježe i čisto, no zapravo skrivaju niz neugodnih bakterija koje mogu dovesti do pojačanih alergija, neugodnih mirisa i problema s kožom", objašnjava stručnjak Nic Shacklock.

Ali vjerojatno najneočekivanije žarište klica su svjetiljke za spavaću sobu, koje nakupljaju značajnu količinu klica, ali se često zanemaruju tijekom čišćenja. Njihove površine pružaju prostor za taloženje prašine i prljavštine i često se dodiruju, pa ih je potrebno brisati i dezinficirati svaki tjedan.