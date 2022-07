Spavajte u potpunom mraku: Studija kaže da tijekom noći i najmanja količina svjetla šteti organizmu

Ako vam je teško spavati sedam do devet sati svake noći, nekoliko je stvari koje možete napraviti da si popravite i produljite san; prvo i najvažnije je, piše portal Real Simple, barem sat vremena prije spavanja prestati gledati u mobitel, zatim smanjiti temperaturu sobe na 'hladnih' 19 C stupnjeva, te izbjegavati konzumaciju kofeina u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima.

Također, prema studiji koja je nedavno objavljena u znanstvenom časopisu PNAS, za optimalan odmor biste trebali i spavati u što tamnijoj sobi.

Naime istraživači spavanja s Medicinskog fakulteta Feinberg Sveučilišta Northwestern otkrili su da izlaganje čak i maloj količini ambijentalnog svjetla tijekom noći može naštetiti kardiovaskularnim funkcijama dok spavamo, te povećati otpornost na inzulin.

Autori studije kažu da i prekomjerna izloženost svjetlu navečer može negativno utjecati na metaboličke funkcije, odnosno smanjiti toleranciju na glukozu i inzulinsku rezistenciju. Drugim riječima, izlaganje umjetnom svjetlu prije spavanja može utjecati na san i fiziološke funkcije.

Naime, naš mozak prisutnost svjetla tumači kao signal da je vrijeme da budemo budni i na oprezu, a tamu kao signal da je vrijeme da se povučemo i spavamo. Izlaganje svjetlu tako aktivira simpatički živčani sustav (SNS) i povećava broj otkucaja srca, da budemo spremni za dan. Noću s druge strane, parasimpatički živčani sustav (PNS) treba preuzeti vodeću ulogu i izazvati opuštanje i smanjiti broj otkucaja srca. Kad sunce zađe mozak počinje proizvoditi hormon spavanja melatonin, odgovoran za obavještavanje sustava da je vrijeme da se umiri pa se smatra da izlaganje svjetlu noću (od noćnih lampi do TV ekrana) potiskuje proizvodnju melatonina i remeti zdrav i prirodan obrazac spavanja.

- Naše su oči vaša izravna veza s dijelom mozga koji kontrolira cirkadijalni ritam - objašnjava dr. Nilong Vyas, pedijatar i savjetnik za spavanje u Sleepless in NOLA, te stručnjak za medicinske preglede na SleepFoundation.org. Ako, kaže on, u vrijeme kada vaše tijelo pokušava zaspati postoji značajna količina svjetlosnih smetnji, one mogu uzrokovati loš san ili nezdravo programirane cikluse spavanja, što može dovesti do značajnog broja drugih medicinskih problema.

U ovoj je studiji inače sudjelovala skupina mladih i zdravih odraslih osoba, a uspoređivali su se podaci o kvaliteti sna, broju otkucaja srca i razini glukoze tijekom jedne noći provedene u vrlo mračnoj sobi i tijekom jedne noći provedene u umjereno osvijetljenoj prostoriji- Rezultati su pokazali da spavanje u umjereno osvijetljenoj prostoriji može povećati broj otkucaja srca i aktivirati simpatički živčani sustav dok spavamo, ali i smanjiti sposobnost regulacije glukoze.

- Postupno smanjenje i konačno eliminiranje svjetlosti iz okruženja će vam omogućiti bolji san, kaže dr. Vyas. Evo nekoliko jednostavnih koraka koje možete poduzeti, a koje savjetuju stručnjaci iz SleepFoundation.org.

Nemojte zaspati s uključenim televizorom.

Isključite ili uklonite sve uređaje koji stvaraju nepotrebno svjetlo.

Postavite zavjese za zamračivanje.

Nosite masku za spavanje.

Ako vam je potrebna noćna svjetiljka, odaberite onu koja osjeti pokret i koja je nisko postavljena, tako da se sama gasi kad vam ne treba.

Izbjegavajte bijelo i plavo svjetlo i odaberite svjetlo u smeđom/crvenom/narančastom spektru, koje manje ometa san.

