Smeta vas što partner gleda porno filmove bez vas? Evo kako riješiti taj problem

Mnogi ljudi osjećaju se loše kada saznaju da njihov partner, odnosno partnerica gleda porno filmove, ali stručnjaci kažu da je to potpuno normalno. Ipak, možete dati do znanja dragoj osobi da vam to smeta, tvrdi stručnjakinja za veze, Ammanda Major i otkriva kako to učiniti.



"Ako vam smeta to što vaš partner gleda pornografiju trebali biste potpuno otvoreno razgovarati s njim/njom na tu temu. Možda to neće dovesti odmah do promjena, ali će barem druga strana znati kako se osjećate i sigurno će razmisliti o tome", kaže Ammanda.

Jedno istraživanje iz 2012. otkrilo je da 41 posto žena i 76 posto muškaraca gleda pornografiju barem jednom mjesečno, a 19 posto žena i 78 posto muškaraca gleda takvu vrstu filmova na tjednoj bazi. Neki parovi smatraju da zajedničko gledanje može poboljšati njihov seksualni život i otkriti im neke nove tehnike i poze, ali problem nastane onda kada samo jedna osoba gleda pornografiju - i to bez znanja druge strane.



Amanda savjetuje da, prije nego se suočite s partnerom, razmislite o sebi. "Mislite li da je gledanje pornografije nedopustivo u vezi? Je li vam to zaista smeta ili vas samo muči to što partner gleda takav sadržaj bez vas, pa se osjećate izolirano? Sumnjate da partner to gleda jer mu nije dobar vaš seksualni život? Kada si odgovorite na ta pitanja lakše ćete pristupiti partneru s tom temom."



"Ako ništa ne kažete, druga strana može pomisliti da ste skroz uredu s tim", rekla je stručnjakinja i otkrila da biste trebali biti jasni u vezi svojih osjećaja te da je komunikacija ključ dobre veze i kvalitetnog odnosa. Također, nemojte gledati samo sebe već dobro poslušajte što partner ima za reći, prenosi Independent.

