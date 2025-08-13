Šest puta je umro i vratio se u život: 'Ljudi su me počeli tretirati kao da sam vještica'

Priče o ljudima koji su umrli pa se vratili u život oduvijek fasciniraju i izazivaju znatiželju. Iako smrt obično označava konačan kraj, postoje dokumentirani slučajevi u kojima su pojedinci doživjeli kliničku smrt, a zatim se iznenada vratili u život. Takva iskustva često mijenjaju ne samo njihove poglede na život i smrt, već i način na koji okolina percipira granice ljudske egzistencije. Čovjek koji je umro šest puta i svaki put se 'vratio' otkrio je kako je to bizarno iskustvo imalo sumoran utjecaj na njegov život, piše Unilad.

Ismail Azizi (40) iz Tanzanije u Africi prkosio je medicinskoj znanosti vraćajući se u život šest puta nakon što je proglašen mrtvim. Čudna priča započela je kada je Azizi teško ozlijeđen u nesreći na radu, a liječnici su ubrzo nakon toga proglasili njegovu smrt. Njegovo tijelo bilo je odvezeno u mrtvačnicu i pripreme za pogreb već su počele, a Azizi je šokirao sve kada je ponovno došao k svijesti i jednostavno izašao. Oni koji su ga vidjeli ponovno među živima pobjegli su u strahu, uvjereni da pred sobom gledaju duha. U njegovoj drugoj 'smrti', liječnici su vjerovali da je Azizi umro od malarije, no, dok je ležao u lijesu, probudio se i shvatio da je živ, na veliko iznenađenje njegove obitelji.

Zatim je zbog strašne prometne nesreće završio u komi i ponovno je bio spreman za lijes, no i tu je smrt uspio "preživjeti". Godinu dana kasnije, Azizija je ugrizla otrovna zmija, a mnogi su smatrali da je to njegov konačan kraj jer je ostao bez svijesti. Ponovno je proglašen mrtvim i premješten u mrtvačnicu gdje je bio čak tri dana. Ipak, prema navodima, ponovno se probudio da bi preživio još jedan kobni pad u jamu.

Međutim, mještani su postali sumnjičavi nakon njegovog petog "izbjegavanja" smrti te su mislili da je Azizi opasan duh ili vještica. Šesta smrt dogodila se kada su ga seljani pokušali živog spaliti dok je bio u svom domu. Azizi se "ugušio" u plamenu, no ponovno je oživio dok je ležao u mrtvačnici. Koža mu je još uvijek prekrivena ožiljcima od opeklina. Sada je medicinsko čudo progovorilo o svojoj muci i utjecaju koji su njegovih "šest života" nalik mački imali na njega.

"Ljudi me smatraju najmoćnijom vješticom u našem kraju. Život je išao dalje, ali osjećao sam da nešto nije u redu s mojim životom. Svaki put kad bih umro i vratio se, moje tijelo se osjećalo vrlo čudno", objasnio je Azizi. Nakon što se prvi put vratio iz mrtvih, rekao je da su ga mještani počeli izbjegavati kad bi ga vidjeli i pitali se je li on prikaza.

"Ljudi su me počeli tretirati kao da sam vještica i nisu vjerovali da sam stvarna osoba. Umjesto toga, svi su mislili da sam duh, a neki su me se čak i bojali zbog onoga što sam prošao", rekao je 40-godišnjak. U jednom je dokumentarcu otkrio da živi sam, potpuno izoliran od susjeda i bez supruge ili djece, zbog teškoća koje ima integrirajući se u zajednicu koja ga se boji.

Azizi se jezivo prisjetio i trenutka kada je jednom prilikom izašao iz mrtvačnice. "Prije nisam osjećao što se događa, ali sam se ponovno probudio osjećajući veliku hladnoću. Srećom, mrtvačnica nije bila zatvorena i bila je to prostorija gdje su ljudi ležali, a ne mjesto gdje bi bili zaključani u lijesu. Kada sam ustao i prošetao, tada nisam bio potpuno svjestan situacije, ali sam vidio kako svi gledaju u mene u šoku", ispričao je.

Mještani su potvrdili da ga se "svi jako boje". "Njegova iskustva su toliko zastrašujuća da ga se i sam bojim. Vidio sam to svojim očima. Zastrašujuće je vidjeti nekoga za koga znaš da je mrtav kako se vraća u život. Svaki put kad ga vidimo bježimo jer ne možemo vjerovati da je čovjek", rekao je jedan od mještana.