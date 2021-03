'Seksam se s kolegom s posla u nadi da će ostaviti svoju djevojku'

- Posljednjih šest mjeseci viđam se s kolegom s posla. Seksali smo se nekoliko puta, iako sam od početka znala da ima djevojku. Nadala sam se da će je ostaviti, ali što smo dulje zajedno, to sve više shvaćam da su sretni zajedno - napisala je jedna žena za psihoterapeutkinju Deidre.

Nitko na poslu ne zna za njih, ali ona se svejedno osjeća kao budala kada on pred svima priča o njegovoj sjajnoj djevojci. Zbunjena je jer ga stvarno voli, ali počinje misliti da je iskorištava.

- Nećete znati što misli o vezi s vama dok ne razgovarate s njim. Ako ipak vidi budućnost s vama, uspjet će pronaći način da završi sa svojom djevojkom. No, trebao bi to učiniti prije nego kasnije. Dajte mu vremensko ograničenje da odluči. Ako to ne učinite, riskirate da postanete dugoročno "druga žena" - odgovorila joj je stručnjakinja.

