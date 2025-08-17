Seks na poslu: Ova dobna skupina najčešće će se upustiti u aferu s kolegom!

Anketa među zaposlenicima pokazala je da je manje od sedam posto svih dobnih skupina priznalo da se seksalo s kolegom na poslu u protekloj godini. No, ta je brojka porasla na devet posto među generacijom koja se približava dobi od 70 godina, piše The Sun. Jedan je radnik rekao da je uhvatio kolegu od 68 godina golog s drugom kolegicom od 58 godina na božićnoj zabavi prošle godine. "Šokirao sam se. Trebao je otići u mirovinu prije nekoliko godina, ali tvrtka ga je zadržala jer je jako dobar u svom poslu. Ispostavilo da je dobar i još jednom poslu, čak i u svojim godinama", našalio se Alan Sommerville (45) iz Edinburgha.

Za zaposlenike generacije Z bilo je najmanje vjerojatno da će imati seks u uredu, sa samo pet posto onih u dobi od 18 do 24 godine koji su to priznali. To je u suprotnosti s idejom da se mladi ljudi zabavljaju u uredu, kao što je prikazano u američkoj seriji Suits. Naime, u jednoj sceni, lik koji glumi Meghan Markle, Rachel Zane, zabavljala se na poslu s Patrickom J. Adamsom, koji glumi odvjetnika Mikea Rossa, u arhivi. Drugi filmovi koji prikazuju uredski seks uključuju Vuka s Wall Streeta, Skandal i Tajnica.

Ali u stvarnom životu, veća je vjerojatnost da će to napraviti oni stariji, barem kako je pokazala Durexova anketa od 2000 ljudi. Nikki Hayward, iz Durexa, rekla je: "Naše istraživanje pokazuje da je ured samo jedno od mnogih mjesta na kojima ljudi uživaju u seksualnim prilikama."

Oni koji će najvjerojatnije imati seks u uredu, prema dobi, u Durexovoj studiji bili su: