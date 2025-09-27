Naši Portali
Samo ljudi s izoštrenim vidom uspiju riješiti ovu zagonetku: Gdje se na slici nalazi prazna baterija?

The Electric Car Scheme
Dora Škrlec
27.09.2025.
u 06:00

Zagonetke su izvrstan način da vaš mozak ostane aktivan

Mentalni izazovi osmišljeni da "zabave mozak" i potaknu kreativno razmišljanje. Rješavanje ovakvih zagonetki zahtijeva logiku, maštu i sposobnost gledanja problema iz različitih kutova. Osim što razvijaju intelektualne vještine, također su i zabavan način da testiramo vlastitu snalažljivost i strpljenje. Zagonetka, koju je stvorio The Electric Car Scheme, izaziva sudionike da pronađu ikonu prazne baterije među morem drugih. Zagonetke su izvrstan način da vaš mozak ostane aktivan te da vi izoštrite pozornost na detalje jer vas potiču da stvari gledate iz drugačije perspektive.

Umjesto da samo pogledate sliku, ova zagonetka prisiljava promatrača da se koncentrira i iskoristi svoju moć percepcije da bi identificirao anomaliju, piše Mirror. U ovom slučaju, zagonetka je izazov uočavanja jedne prazne baterije u mreži ikona baterija ispod koje prikazuju različite razine napunjenosti. Teška verzija testa, koju će vjerojatno savladati samo najbrži, zahtijeva identificiranje ikone prazne baterije unutar 38 sekundi, vremenskog ograničenja koje je postavila tvrtka Electric Car Company.

Baterije ne samo da prikazuju različite razine napunjenosti, već dolaze i u raznim bojama, a to su crvena, zelena i crna, što ih čini još izazovnijim za razlikovanje. Mnogi ljudi koriste mozgalice i zagonetke da bi održali svoju oštroumnost, a vjeruje se da dodavanje elementa brzine može dodatno poboljšati te prednosti. Ako ste uspjeli uočiti praznu bateriju skrivenu među njezinim pandanima za manje od 38 sekundi, čestitamo jer ste službeno pravi genijalac.

Foto: The Electric Car Scheme

Za one koji još uvijek traže, evo traga. Lažna baterija može se pronaći na desnoj strani slike, odmah iznad središta, smještena između baterije s tri crtice i jedne s dvije crtice, treća s desne strane.
