Samo 200 km od Zagreba skriva se podzemni svijet, dvorac u stijeni i hotel s tajnim prostorijama – jeste li spremni za 48 sati čuda?

Samo 200 kilometara od Zagreba, nalazi se jedan od najpopularnijih turističkih sadržaja u Sloveniji- Postojna koja godišnje privuče oko milijun posjetitelja iz cijelog svijeta. Nekad mjesto kojeg smo posjećivali kao školarci, danas je impozantni turistički biser u kojem možete provesti divan vikend ili dio godišnjeg odmora spajajući sadržaj cijelog Parka Postojnska jama s obližnjim, skrivenim kutcima ove destinacije. Kad ste u Postojni lako možete istražiti Jezersko, planinsko selo koje nalikuje bajci, Ljubljanu ali i popiti kavu u Trstu. No naravno- tek kad Park koji nudi toliko i koji privlači posjetitelje cijele godine, s odabranom, kombiniranom ulaznicom, istražite u potpunosti. Evo kako uživati u parku Postojnska jama tijekom vikenda.

Foto: Nikola Zoko

EXPO centar- ulazak u svijet krša

Vikend u Parku Postojna najbolje je započeti u centru EXPO jama Kras. Riječ je o modernom interpretacijskom prostoru koji uvodi posjetitelje u fascinantni svijet krškog podzemlja. Ovdje se na interaktivan i vizualno atraktivan način objašnjava kako nastaje krš, kako voda oblikuje špilje i koliko je milijuna godina bilo potrebno da nastane današnji sustav Postojnske jame. EXPO nije samo uvod u obilazak- to je svojevrsna edukativna scena koja mijenja način na koji gledamo krajolik iznad i ispod zemlje pričajući priču kako je Postojnska jama otkrivena. Jednu od najpoznatijih špilja u Europi, prvi je sustavno istražio lokalni stanovnik Luka Čeč 1818. godine, kada je tijekom priprema za posjet cara Josipa I. otkrio njezine dotad nepoznate, golemostne podzemne dvorane. Iako su ulazi u špilju bili poznati lokalnom stanovništvu i ranije, upravo se Čečovo istraživanje smatra početkom modernog otkrivanja i turističke povijesti Postojnske jame. Njegovo otkriće otvorilo je vrata jednom od najimpresivnijih krških sustava u Europi i postavilo temelje za razvoj speleologije u regiji.

Vivarij-susret sa “zmajevim” bebama

Nekoliko koraka dalje nalazi se Vivarij, prostor posvećen živom svijetu špilje. Najveća zvijezda ovog dijela parka je čovječja ribica, poznata i kao “zmajeva beba”, jedinstvena,vrlo osjetljiva vrsta koja živi u potpunom mraku podzemlja. Posjet Vivariumu omogućuje izbliza pogled na ekosustav koji je iznimno osjetljiv, ali i fascinantan – ovdje se shvaća koliko je krhka ravnoteža života ispod površine. Za mnoge posjetitelje je najzanimljivija priča o 'čudu prirode'-rođenju 'beba zmajeva', mladunaca čovječe ribice. Impozantna je priča kako se to dogodilo u turističkoj špilji 2016. godine, kada su znanstvenici po prvi put zabilježili izlijeganje mladunaca čovječje ribice nakon višemjesečnog razvoja jaja. Taj je događaj bio velik znanstveni uspjeh jer je prvi put omogućio detaljno praćenje ranog razvoja ove iznimno osjetljive i rijetke vrste.

Postojnska jama – podzemno carstvo

Glavna atrakcija je naravno Postojnska jama s više od 24 kilometra dugom podzemnom sustavu koji je nastajao milijunima godina djelovanjem vode na vapnenački krš, stvarajući spektakularne dvorane, galerije i stalaktitne oblike. Postojnska jama je ujedno i jedna od najpoznatijih špilja u Europi i jedina u kojoj se dio obilaska odvija podzemnim vlakićem. Dok u njemu prolazite kroz kilometre spektakularnih tunela i dvorana (među kojima je najpoznatija Koncertna dvorana jedinstvena po iznimnoj akustici) stalaktiti,stalagmiti i stalagnati zaustavljaju pogled. Nakon vožnje slijedi pješački dio kroz dvorane koje su stoljećima oblikovale voda i vrijeme, a gdje se nalazi i mračni akvarij u kojem živi najkrhkiji stanovnik ovog eko sustava- čovječja ribica. Temperatura je stalnih 10 °C, pa posjet ima i dozu avanture, bez obzira na sezonu.

Hotel Jama – noćenje u srcu parka

Za potpuni doživljaj, idealno je ostati barem jednu ili dvije noći u jedinom hotelu unutar kompleksa- hotelu Jama. Hotel je izgrađen sredinom 20. stoljeća, a posljednjih godina temeljito renoviran kako bi postao suvremeni dizajnerski hotel s 4 zvjezdice. Njegova posebnost je lokacija-nalazi se doslovno na ulazu u Postojnsku jamu, što ga čini savršenom bazom za istraživanje cijelog Parka. Interijer spaja moderni dizajn s diskretnim referencama na krški svijet, dok prostrane sobe nude mir nakon dana provedenog u istraživanju.

Posebna zanimljivost hotela su “Tajne prostorije” koje su danas dio vrlo zanimljive turističke ponude ove destinacije. Riječ je o komunikacijsko-prislušnom centru iz prošlog stoljeća, koji je bio dio šire sigurnosne i informacijske infrastrukture u regiji. Skriveni u podzemnim i jako dobro skrivenim dijelovima kompleksa , ovi prostori svjedoče o vremenu kada je hotel imao i stratešku, ne samo turističku ulogu. Danas su djelomično rekonstruirani i otvoreni posjetiteljima kroz samostalno iskustvo (poput Escape rooms) ili kroz vođene ture, gdje posjetitelji mogu vidjeti originalnu opremu, prostorije za nadzor i komunikaciju te doznati kako je funkcionirao sustav prisluškivanja i veze u drugoj polovici 20.stoljeća. Ulaznice za ovu atrakciju kupite na recepciji hotela Jama, a ako u njemu boravite iskoristite popust od 50%.

Predjamski grad – dvorac u stijeni

Drugi dan rezerviran je za jednu od najfotogeničnijih lokacija u Sloveniji -Predjamski grad. Predjamski grad, najveći špiljski dvorac na svijetu, zaštićen je kao spomenik kulture od državnog značaja u Sloveniji i jedan je od najprepoznatljivijih simbola krškog krajolika. Iako nije na službenom UNESCO popisu, često se povezuje s njim zbog blizine Postojnska jama koja je dio šireg zaštićenog krškog sustava. Dvorac je upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći dvorac izgrađen u špilji. Izgrađen u 12. stoljeću, ovaj jedinstveni srednjovjekovni dvorac doslovno je “ugrađen” u pećinski ulaz, što mu je davalo prirodnu zaštitu i stratešku prednost. Najpoznatiji je po legendi o vitezu Erazmu Predjamskom, koji je iz njega mjesecima odolijevao opsadi koristeći tajne podzemne tunele za opskrbu. Danas posjetitelji mogu istražiti bogato uređene prostorije, oružarnicu i skrivene hodnike koji su inspirirali brojne umjetnike koji su na ovom mjestu pisali, slikali, snimali... Ovdje je sniman film “Armour of God” s Jackiejem Chanom, a pojavljivao se i u seriji “The Witcher”, kao i u brojnim dokumentarcima i TV emisijama.

Gastronomija završni doživljaj vikenda

Vikend u Parku Postojnska jama nezamisliv je bez kulinarskog doživljaja. Za one koji žele brzi predah između obilazaka, u parku se nalaze ugostiteljski punktovi s ponudom brze hrane- jednostavna, praktična jela idealna za turiste koji žele nastaviti istraživanje bez duljeg zadržavanja. S druge strane, potpuno drugačije iskustvo nudi restoran Čarobni vrt u sklopu Hotel Jama, gdje se gastronomija podiže na razinu vrhunskih hotela. À la carte ponuda temelji se na modernoj interpretaciji lokalne i sezonske kuhinje, uz naglasak na svježe namirnice i preciznu pripremu jela. Svako jelo pažljivo je osmišljeno kako bi spojilo okuse slovenskog krša s suvremenim kulinarskim tehnikama. U ponudi se posebno ističu mesna i vegetarijanska jela te deserti koji zaokružuju doživljaj, dok sommelieri preporučuju lokalna vina iz regije Krasa i Vipavske doline.