Sada na ASOS-u možete vidjeti i ovakve modele. Kupci su zahvalni!

Navikli smo gledati mršave modele u bikinijima, kako na modnim pistama tako i u katalozima. I navikli smo čitati apele za osvješćivanje na društevnim mrežama kako ljepota nije u pothranjenosti i izgladnjivanju, već u "normalnim" tijelima, s oblinama i svim nedostacima.

ASOS je dobio pohvale posljednjih dana zbog prikazivanja modela u bikiniju. Zašto? Zato što se na fotografijama ne krije trbuščić modela dok sjedi. To je sasvim uobičajen prizor kada sjednemo, bez obzira na to koliko masnoće u tijelu imamo i imamo li više ili manje nabora na našem trbuhu, no ono što je oduševilo obožavatelje ASOS-a jest činjenica da nisu pokušali prikriti te "pregibe" i plasirali iskrivljenu sliku "lijepih tijela" kakve se mogu naći na internetu.

Foto: Asos

Foto: Asos

Poznato je da su fotografije modela višestruko retuširane prije plasiranja u javnost kako bi se skrile bore, strije, celulit, višak kilograma i ostale "nesavršenosti".

Ova fotografija je itekako revolucionarna na ASOS-u, iako su njihovi modeli i dalje uobičajeno prepoznatljivi, bijele puti i svijetle kose.