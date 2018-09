Novo iznenađenje iz ASOS-a: Kakav je ovo remen?

Nakon što su nedavno uznemirili duhove društvenih mreža s ekstra kratkim topom za muškarce, dizajneri ASOS-a ne prestaju iznenađivati s novitetima u svojoj ponudi.

Ovaj put su u prodaju pustili remen od trapera koji bi se trebao nositi preko drugih hlača. Predlažu kombinaciju remena od trapera s hlačama u drugoj boji. Ipak, mnogi su na Twitteru komentirali kako je riječ samo o gornjem dijelu, rubu traperica koje svatko može sam odrezati od starih traperica, a u ASOS-u ga prodaju za 29 dolara i kao limitiranu kolekciju.

If anything was ever deserving of one of those "WTF overpriced item is ASOS trying to sell us now" think pieces, I'm pretty sure it's this $29 "Limited Collection Denim Waistband." pic.twitter.com/Qh17lK9C7k