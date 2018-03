Revija Roberta Severa oduševila poznate Hrvatice

Da je revija Roberta Severa jedna od najiščekivanijih u sklopu tjedna mode Bipa FASHION.HR, pokazao je sinoć dizajner čija je revija pod pokroviteljstvom branda Lovables oduševila sve ljubiteljice vječne romantike.

Ovog puta Sever ih je osvojio kombinacijom minimalizma i ženstvenosti te prikazao kolekciju koja najavljuju živopisno, neopterećeno, moderno i jako chic proljeće. Iz prvog reda reviju su pratile Severove prijateljice i muze među kojima: Zrinka Cvitešić, Kristina Bangoura, Ecija Ojdanić, Sonja Kovač, Lidija Lešić, Andrea Andrassy, Sementa Rajhard, Ana Maras Harmander koje su već odabrale svoje favorite u novoj kolekciji.

Poznat po tome da svojim kolekcijama daje imena žena koje su ga inspirirale, Sever je ovu kolekciju posvetio manekenki Ivi Marušić koja je već niz godina zaštitno lice RS branda. Iva je, uz to što je otvorila reviju, s dizajnerom sudjelovala i u odabiru stylinga što je posebno zanimljiva suradnja.

Kolekcija odiše svježinom i profinjenošću te unosi dašak romantike u svakodnevne lookove za moderne žene koje vole simbiozu minimalizma i chica.

Više od 50 odjevnih kombinacija čini selekcija odjeće od trapera, kojom se Sever bavi već godinama. Osim ovog vječnog materijala koji je danas must have u ormaru svake žene, dizajner koristi puno čipke te kvalitetne materijale od nekoliko uzoraka među kojima dominiraju cvjetovi i snažne grafičke pruge. Nadolazeće proljeće i ljeto, Sever vidi u pastelnim bojama kao što su bež, puder roza i svijetloplava te im dodaje zlatne detalje i tako svakom komadu daje snažan dizajnerski potpis. Sofisticiranoj i profinjenoj kolekciji, lišenoj retro referenci, majstor total lookova ove sezone dodaje novu selekciju RS torbi i kapa, popularnih moskovljanki, koje ovog puta radi u bež keperu, a za finalni look koristi accessorize – naušnice, ogrlice i krune kojima je osvojio brojne zaljubljenice u originalne RS modne dodatke.

Nastavno na brojne novitete u sklopu Bipa FASHION.HR-a, odmah nakon tjedna mode svoja vrata otvorit će FASHION.HR pop up store u suradnji s partnerom projekta City Centrom one gdje će među ostalima biti dostupna i nova kolekcija Roberta Severa. Tjedan mode Bipa FASHION.HR završava večeras velikim finalom u kojem nastupaju: Arileo, Marina Design, Mateyaneira, BiteMyStyle by Zoran Aragović te Klisab.