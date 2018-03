Umjetnost modnog performansa na drugoj večeri Bipa FASHION.HR-a

Drugu večer Bipa FASHION.HR-a obilježile su prezentacije i modni performansi četiri dizajnerska imena, koja su nastupila u sklopu programa CITY NEW NOW. Nesvakidašnja modna izložba uvela je publiku u kreativni svijet stvaralaštva i omogućila im neposredan doživljaj mode.

Nekonvencionalna forma izražavanja odlično se uklopila u modnu filozofiju dizajnerica Morane Krklec, Ivane Janjić, Marijane Cigić te dizajnera Marka Plukavca koji stoji iza modnog branda Unaesthetik, koji su publiku naveli na razmišljanje o različitim modnim konceptima. Bila je to uistinu jedinstvena modna večer u kojoj su uživali istinski obožavatelji mode: Kristina Šalinović, Nikolina Ristović, Mare Milin, Branka Donassy, Romano Decker, Dejan Kutić, Tihana Harapin Zalepugin, Zoran Aragović, Ivona Bevanda, Lana Puljić i mnogi drugi.

Visoka moda jako se često doživljava nedostupnom, obavijena velom glamura i ekskluzivnosti, što je bila glavna okosnica i ideja dizajnera koji nastupaju na CITY NEW NOW platformi. Njihova osnovna misao je uvesti publiku u samu srž nastanka odjevnog predmeta i filozofiju branda kako bi maknuli barijere i omogućili sasvim individualan doživljaj mode.

Morana Krklec odlučila se za artistički skulputralni pristup novoj kolekciji i modelima koji su izrađeni od različitih vrsta crnih tkanina koje razrađenom konstrukcijom tvore zasebne forme. Dio kolekcije izrađen je od ručno rađene vunene tkanine, u prirodnoj boji posebno naglašenih rubova i šavova, upravo radi naglašavanja forme. U kolekciji za jesen/zimu 2018./19. dizajnerica koristi vunu koju tehnikom filcanja izrađuju članice udruge Goranske vunarice iz Ravne gore, od odbačene ovčje vune. Time u svom radu dizajnerica isprepliće suvremeno umjetničko stvaralaštvo, tradicijske vrijednosti i ekološki korisno djelovanje.

Modni brand Unaesthetik, koji potpisuje dizajner Marko Plukavec, dosljedan je u stvaranju odjevnih komada ručnom dekonstrukcijom pletiva. U potpunosti prateći slow fashion koncept, Unaesthetik je u nekoliko faza istog modela pokazao prijelaz iz komada u koji je minimalno intervenirao do potpuno raspletene forme. Sati i sati ručnog rada rezultiraju paučinastim tvorevinama satkanih od konaca koji stvaraju cjelinu odnosno kolekciju.

Marijana Cigić, koja je kao pobjednica natjecanja za najbolje mlade dizajnere Fashion Incubatora, prvi put nastupila u sklopu Bipa FASHION.HR-a, publiku je uvela u svoj zamišljeni svijet likova Orke i Eme. Marijana dizajniranju pristupa na način da ne kreira samo odjevne komade već cijele životne situacije, uloge i likove koji njezinu odjeću nose. Tako su dvije sestre Orka i Ema bile glavne uloge njezinog modnog performansa kojim je predstavila svoju novu kolekciju.

Ivana Janjić, poznata po svom unisex pristupu u stvaranju kolekcije, ponudila je gledateljima „igru“ identiteta u kojem se modeli obraćaju izravno publici. Riječ je o odjeći neutralnog karaktera te na taj način koketira i sa muškim i sa ženskim ulogama ili stereotipima. Ivana gradi priču i brand u kojem se vide i mogu prepoznati snažni karakteri i osobnosti i ne želi svojoj odjeći dati muški ili ženski predznak.

Nakon programa u Gliptoteci, tjedan mode nastavlja se svečanom dodjelom modne nagrade Ana Lendvaj u Muzeju suvremene umjetnosti, 19. ožujka, a od 21. do 24 ožujka na rasporedu su revije na grandioznoj pisti u sklopu paviljona 5 Zagrebačkog velesajma, na kojoj će nastupiti najpoznatija imena modne scene: Ivica Skoko u suradnji s Perwollom, Robert Sever pod pokroviteljstvom branda Lovables, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Arileo pod pokroviteljstvom branda Noelle, Marina Design, Klisab, Anthony Avangard, Price on Request, Twins u suradnji s CCC, Jelena Holec, te gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine Mates i Mateyaneira. Odmah nakon završetka tjedna mode, otvara se FASHION.HR pop up store, u suradnji s partnerom projekta City Centrom one koji će prvi put na ovaj način učiniti dizajnerske kolekcije dostupnijima publici, a u ponudi će se naći i neki od komada tek predstavljenih u sklopu Bipa FASHION.HR-a.