Pet dizajnera i suze zbog mudrih poruka na pisti

Pet modnih dizajnera svoje je nove kolekcije predstavilo na petoj večeri najvećeg modnog spektakla Bipa Fashion.hr. Dizajneri su svojim porukama i skrivenim značenjima oduševili sve prisutne.

Posjetitelji su tako uživali u kreacijama modnog brenda Mates, koji je inspiraciju pronašao u konformizmu i pravim simbolima slobode, a za ovaj modni spektakl stigao je iz Beograda. Kolekcija je nazvana “Varljivo leto” i stvarana je za ženu oslobođenu svih društvenih ograničenja. Komade za aktualnu sezonu publici je predstavila i mlada dizajnerica Jelena Holec koja je svojim prepoznatljivim cvjetnim motivima na odjevnim kombinacijama oduševila prisutne.

Viđenje proljeća pokazao je i dizajner Anthony Avangard, koji je uz mušku prvi put predstavio i žensku kolekciju koja nosi naziv “Tesla”. I ova je kolekcija poput dosadašnjih, urbana i nosiva s malim pomakom. Modni dvojac Gala Vrbanić i Filip Vajda, koji se kriju pod imenom Price on Request, i ovog su puta iznenadili publiku. Kao odgovor na pretjeranu eksploataciju tekstilne industrije stiže kolekcija POR/NO, a temelji se na ideji održivosti.

Čast da zatvore petu večer imali su Twinsi. Ovog su puta očarali svojim chic stilom s retro prizvukom uz koji su ponovno uklopili rodnu Slavoniju, ali i Afriku. Priliku da prvi vide što su to njihovi omiljeni dizajneri pripremili za nadolazeću sezonu nisu propustile ni mnoge domaće zvijezde. Iako je kaže, bila umorna, glumica Judita Franković došla je provjeriti što su novo smislili njezini omiljeni Twinsi. “Cijenim i pratim njihov rad tako da sam morala doći. Kao i uvijek, iznova su me oduševili”, rekla je. Modna Agentica Tihana Harapin Zalepugin nije krila svoje oduševljenje.

– Već dugo me netko nije dirnuo do suza i već dugo nisam čula i vidjela tako mudru poruku s modne piste. Peta večer bila je općenito večer poruka, počevši od beogradskih dizajnera, Gale Vrbanić koja je koristila komade iz prošlih kolekcija pa sve do Twinsa koji su me uistinu dotakli – zaključila je.