slavonska delicija

RECEPT DANA Zlatni, mirisni i hrskavi: Napravite domaće čvarke po tradicionalnom receptu

Zagreb: Cijene čvaraka na Dolcu kreću se između 18 i 28 eura po kilogramu
Neva Zganec/PIXSELL
Dora Škrlec
30.11.2025.
Pripremaju se od svinjske masti i mesa te predstavljaju spoj jednostavnosti i vrhunskog domaćeg umijeća

Domaći čvarci pravi su klasik tradicionalne hrvatske kuhinje, a posebno su povezani sa Slavonijom gdje su od davnina neizostavan dio svinjokolje i zimskih okupljanja. Hrskavi, mirisni i bogatog okusa, čvarci se pripremaju od svinjske masti i mesa te predstavljaju spoj jednostavnosti i vrhunskog domaćeg umijeća. Iako ih danas rado jedemo diljem Hrvatske, upravo slavonski čvarci uživaju poseban status zbog svoje kvalitete i dugogodišnje tradicije. Recept za poznatu slavonsku deliciju podijelio je Instagram profil Lima VT.

Sastojci:

  • 5 kilograma sirove svinjske slanine
  • 100 mililitara vode
  • 50 mililitara mlijeka
  • sol (po ukusu)

Priprema: Za pripremu čvaraka koristite bijelu svinjsku slaninu, po mogućnosti s leđnog dijela jer tamo ima najmanje mesa. Oštrim nožem odstranite sloj kože, a zatim slaninu narežite na kockice veličine tri centimetra. Pripazite da sve budu jednake veličine da bi bile u isto vrijeme gotove. Narezanu slaninu stavite u veći lonac na srednje jaku vatru i podlijte vodom. Odmah počnite miješati drvenom kuhačom.

Čvarci će cvrčati i plivati u masti, pa ih miješajte skroz dok se ne zarumene. Kada se zarumene, tada im dodajte mlijeko koje će im dati hrskavost i lijepu boju. Smanjite vatru i nastavite miješati. Kada se mast izbistri, tada počnite vaditi čvarke i ocijedite ih. Pripazite da čvarci ne bi zagorjeli. Po ukusu, čvarke možete malo, jako ili ih uopće ne stiskati. To možete napraviti s pomoću pasirke za krumpir. Stisnute čvarke razdvojite i ostavite da se ohlade. Čuvajte ih u zatvorenoj posudi i solite samo one čvarke koje ćete odmah konzumirati.
