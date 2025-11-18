Naši Portali
nestaju u trenu!

RECEPT DANA Pizza rolice koje uvijek uspijevaju: Savršen recept za bilo koju priliku

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
18.11.2025.
u 09:00

Ovo su najmekše pizza rolice koje ćete ikad probati.

Ako tražite ideju za brz, atraktivan i ukusni snack koji će jednako dobro funkcionirati kao predjelo, večera ili grickalica za druženja — pizza rolice su uvijek pun pogodak. Ova verzija donosi mekano, raskošno tijesto, sočan nadjev i efektan izgled koji će osvojiti i goste i ukućane. Priprema je jednostavna, a rezultat neodoljiv.

Sastojci:

Za tijesto:

  • 100 ml mlakog mlijeka
  • 100 ml mlake vode
  • 1 žličica šećera
  • 1 žličica soli
  • 7 g suhog kvasca
  • 1 jaje
  • 50 ml ulja
  • 350–400 g glatkog brašna

Nadjev i premaz:

  • 5 žlica kečapa
  • 1 žlica koncentrata rajčice
  • Origano i bosiljak po ukusu
  • 150 g salame po želji
  • 150 g svježeg ili drugog sira
  • 100 g maslaca (za preklapanje tijesta)
  • 1 jaje (za premazivanje)
  • Sezam ili kim (po želji)

Priprema:  Sve sastojke za tijesto stavite u zdjelu i uz postupno dodavanje brašna zamijesite mekano, glatko tijesto. Pokrijte tijesto i ostavite ga da stoji 30 minuta. Razvaljajte tijesto tanko, naribajte maslac po površini i preklopite najprije jednu polovicu, pa drugu preko nje. Ponovno pokrijte i ostavite 15 minuta. Pomiješajte kečap i koncentrat rajčice, začinite origanom i bosiljkom. Ponovno razvaljajte tijesto, premažite pripremljenom smjesom i pospite sirom i salamom. Zatim zarolajte u čvrstu roladu. Roladu stavite na lim obložen papirom i narežite rolice. Lagano ih pomičite lijevo-desno kako bi se otvorile. Ostavite da stoje 15 minuta, zatim premažite razmućenim jajetom i pospite sezamom ili kimom. Peći na 180 °C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.
Ključne riječi
pizza rolice pizza recept dana recept

