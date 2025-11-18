RECEPT DANA Pizza rolice koje uvijek uspijevaju: Savršen recept za bilo koju priliku

Ako tražite ideju za brz, atraktivan i ukusni snack koji će jednako dobro funkcionirati kao predjelo, večera ili grickalica za druženja — pizza rolice su uvijek pun pogodak. Ova verzija donosi mekano, raskošno tijesto, sočan nadjev i efektan izgled koji će osvojiti i goste i ukućane. Priprema je jednostavna, a rezultat neodoljiv.

Sastojci:

Za tijesto:

100 ml mlakog mlijeka

100 ml mlake vode

1 žličica šećera

1 žličica soli

7 g suhog kvasca

1 jaje

50 ml ulja

350–400 g glatkog brašna

Nadjev i premaz:

5 žlica kečapa

1 žlica koncentrata rajčice

Origano i bosiljak po ukusu

150 g salame po želji

150 g svježeg ili drugog sira

100 g maslaca (za preklapanje tijesta)

1 jaje (za premazivanje)

Sezam ili kim (po želji)

Priprema: Sve sastojke za tijesto stavite u zdjelu i uz postupno dodavanje brašna zamijesite mekano, glatko tijesto. Pokrijte tijesto i ostavite ga da stoji 30 minuta. Razvaljajte tijesto tanko, naribajte maslac po površini i preklopite najprije jednu polovicu, pa drugu preko nje. Ponovno pokrijte i ostavite 15 minuta. Pomiješajte kečap i koncentrat rajčice, začinite origanom i bosiljkom. Ponovno razvaljajte tijesto, premažite pripremljenom smjesom i pospite sirom i salamom. Zatim zarolajte u čvrstu roladu. Roladu stavite na lim obložen papirom i narežite rolice. Lagano ih pomičite lijevo-desno kako bi se otvorile. Ostavite da stoje 15 minuta, zatim premažite razmućenim jajetom i pospite sezamom ili kimom. Peći na 180 °C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.