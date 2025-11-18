RECEPT DANA Pizza rolice koje uvijek uspijevaju: Savršen recept za bilo koju priliku

Ako tražite ideju za brz, atraktivan i ukusni snack koji će jednako dobro funkcionirati kao predjelo, večera ili grickalica za druženja — pizza rolice su uvijek pun pogodak. Ova verzija donosi mekano, raskošno tijesto, sočan nadjev i efektan izgled koji će osvojiti i goste i ukućane. Priprema je jednostavna, a rezultat neodoljiv.
Sastojci:
Za tijesto:
- 100 ml mlakog mlijeka
- 100 ml mlake vode
- 1 žličica šećera
- 1 žličica soli
- 7 g suhog kvasca
- 1 jaje
- 50 ml ulja
- 350–400 g glatkog brašna
Nadjev i premaz:
- 5 žlica kečapa
- 1 žlica koncentrata rajčice
- Origano i bosiljak po ukusu
- 150 g salame po želji
- 150 g svježeg ili drugog sira
- 100 g maslaca (za preklapanje tijesta)
- 1 jaje (za premazivanje)
- Sezam ili kim (po želji)
Priprema: Sve sastojke za tijesto stavite u zdjelu i uz postupno dodavanje brašna zamijesite mekano, glatko tijesto. Pokrijte tijesto i ostavite ga da stoji 30 minuta. Razvaljajte tijesto tanko, naribajte maslac po površini i preklopite najprije jednu polovicu, pa drugu preko nje. Ponovno pokrijte i ostavite 15 minuta. Pomiješajte kečap i koncentrat rajčice, začinite origanom i bosiljkom. Ponovno razvaljajte tijesto, premažite pripremljenom smjesom i pospite sirom i salamom. Zatim zarolajte u čvrstu roladu. Roladu stavite na lim obložen papirom i narežite rolice. Lagano ih pomičite lijevo-desno kako bi se otvorile. Ostavite da stoje 15 minuta, zatim premažite razmućenim jajetom i pospite sezamom ili kimom. Peći na 180 °C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.