RECEPT DANA Jeste li već isprobali cruffin - neodoljivi spoj francuskog kroasana i američkog muffina?

Ako volite miris svježeg peciva i slojevita, mekana tijesta, cruffin će vas oduševiti. Ova popularna slastica nastala je spajanjem francuskog kroasana i američkog muffina, pa donosi najbolje od oba svijeta – hrskavu koricu izvana i mekanu, prozračnu unutrašnjost. Savršen je uz jutarnju kavu ili čašu toplog mlijeka. Recept je podijelila food blogerica @biber_i_cokolada. Uživajte!

Sastojci (za jedan veliki ili dva manja cruffina):

Tijesto:

350 g brašna

100 g šećera

100 ml mlijeka

2 jaja

10 g suhog kvasca ili 20 g svježeg

50 g maslaca

½ žličice soli

naribana korica naranče (po želji)

Nadjev:

150 g suhog voća po izboru ili tostiranih orašastih plodova (Odlična kombinacija su grožđice i sjeckani orašasti plodovi)

80 g maslaca

Priprema: Suho voće prelijte kipućom vodom i ostavite desetak minuta da omekša. Zatim ga ocijedite, osušite i po potrebi nasjeckajte. Ako koristite orašaste plodove, možete ih samljeti ili grublje nasjeckati. Kvasac pomiješajte sa žlicom šećera i toplim mlijekom pa ostavite deset minuta da se aktivira. U zdjeli umutite jaja sa šećerom. U prosijano brašno dodajte sol, umućena jaja, otopljeni maslac i aktivirani kvasac pa zamijesite mekano, glatko tijesto koje se ne lijepi. Prebacite tijesto u nauljenu zdjelu, pokrijte prozirnom folijom i ostavite na toplom mjestu dok se ne udvostruči. Dignuto tijesto tanko razvaljajte u pravokutnik debljine oko pola centimetra. Premažite ga omekšalim maslacem i ravnomjerno rasporedite nadjev od suhog voća i orašastih plodova. Zarolajte tijesto u čvrstu roladu, a zatim ga po dužini prerežite na dvije trake, ostavljajući spojene posljednje 2 cm. Svaku polovicu zarolajte u pužić, a zatim ih složite jednu preko druge kako biste dobili karakterističan slojeviti oblik. Premjestite u kalup obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite da se diže još sat vremena. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 170 °C između 40 i 50 minuta. Provjerite čačkalicom ili nožem je li sredina pečena. Ako površina prebrzo tamni, prekrijte kolač aluminijskom folijom. Ostavite cruffin da se ohladi, zatim ga pospite šećerom u prahu i poslužite.