Protuupalna prehrana najbolji je način da vratite tijelo u ravnotežu, savjetuje mr. sc. Jasminka Premerl

Svi dobro znamo da se upale na površini kože očituju kao lokalno crvenilo, nadražaj kože, oteklina i bol te da je reakcija tijela na takve promjene povećana imunološka aktivnost na mjestu infekcije ili ozljede. Problem nastaje kada upala postoji dulje vrijeme i u situacijama kada i ne znamo za njezino postojanje (kao što je to npr. kod početne faze reumatoidnog artritisa ili problema sa zubima). Stres, nedostatak vježbanja, genetska predispozicija i izlaganje toksinima (kao što je izlaganje sekundarnom pušenju) mogu pridonijeti daljnjem razvoju upale, a izbor prehrane kod jednog takvog kroničnog stanja može igrati veliku ulogu.

Znanje o tome kako specifična hrana djeluje na upalni proces u organizmu najbolja je strategija za ublažavanje i smanjivanje rizika kod kroničnih upalnih procesa.

Prilagodite recepte

Osim što će ublažiti upalne procese u organizmu, takva prehrana osigurat će dovoljno vitamina, minerala, esencijalnih masnih kiselina, dijetalnih vlakana i fitonutrijenata. Također možete prilagoditi i svoje omiljene recepte antiinflamatornoj prehrani. Predavanja o važnosti prehrane u borbi s upalnim procesima drži mr. sc. Jasminka Premerl. dipl. ing., koja ističe da je iz prehrane najvažnije izbaciti prefiks "pre", što bi značilo da u organizam ne bismo trebali unositi ničega ni premalo ni previše.

– Kao u svemu u životu, stvar je u ravnoteži. Uostalom, do upala u našem tijelu dolazi kad stvari nisu u ravnoteži, a hranom, odnosno sviješću o tome što jedemo, možemo napraviti jako puno. Većina ljudi uopće ne razmišlja o tome što jede i često je prvi izbor onaj najlakši ili najdostupniji, a to u pravilu znači procesuirana hrana. Što je hrana više procesuirana, to je gori izbor. Najbolji izbor za naš organizam je neprocesuirana hrana – ističe Premerl te dodaje:

– Uvijek se priča da je mediteranska prehrana najzdravija, i ona to uistinu jest, ali onakva prehrana na kakvoj su odrastali naši stari. Genetiku i okruženje u kojem živimo ne možemo promijeniti, ali hrana koju jedemo naša je odluka – napominje te ističe ključne postulate protuupalne prehrane: – Ova prehrana ima tri najvažnija cilja – održavanje lužnate ravnoteže organizma, normalnog lipidnog statusa organizma i zdrave crijevne mikrobiote organizma.

– Osim što djeluje na trenutačne upalne procese u organizmu, ovakva prehrana prevenira kardiovaskularne bolesti, utječe na inzulinsku rezistenciju, dijabetes tipa 2, debljinu, psihičke poremećaje, demenciju i neke oblike raka – poručuje Premerl. Kao dodatnu zanimljivost s kojom se susrela istražujući ovu temu ističe da se ugodno iznenadila da u prirodi postoji sastojak koji u sebi objedinjuje sva tri istaknuta cilja protuupalne prehrane, a to je sok iz lista masline, koji u malim količinama u kratkom periodu, kaže, vraća organizam u ravnotežu.

Svaki zalogaj je važan

Kad provodite antiinflamatornu prehranu, iako bi najbolje bilo da vam ona bude stil života, najvažnije je jesti raznoliko, u jelovnik uključiti što više svježe hrane, na minimum smanjiti konzumaciju fast fooda i procesuirane hrane te da jedete što više voća i povrća. Određene namirnice, zahvaljujući brojnim nutrijentima, posjeduju antiupalna svojstva i odlično su sredstvo za borbu s različitim upalnim procesima u organizmu. Uz već spomenuti sok od lista masline tu svakako treba spomenuti zeleno lisnato povrće poput kelja, blitve i špinata, koje sadrži mnogo fitonutrijenata i antioksidanasa koji pomažu u zaštiti organizma od staničnog oštećenja. Zahvaljujući brojnim nutrijentima, poput vitamina A, C i K, vlakana, magnezija, željeza i kalcija, ovo povrće smiruje upale na koži. Također pozitivno utječe na zdravlje očiju, kostiju, ali i probavnog sustava.

Voće, koje ne sadrži mnogo šećera, poput bobičastog voća (maline, kupine, borovnice…) i citrusa predstavlja odličnu antiupalnu hranu, budući da sadrži brojne antioksidanse koji pridonose regeneraciji stanica. Zahvaljujući velikoj količini antioksidanasa, vlakana i proteina, mahunarke, poput graha, graška, slanutka, leće i mahuna, mogu ublažiti upalne procese u organizmu. Brojni začini kao što su češnjak, đumbir i kurkuma imaju antiinflamatorna svojstva.

GALERIJA: Izbacite ih iz jelovnika: Zbog ovih namirnica teško gubite kilograme