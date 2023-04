Problemi s kosom? Ovih osam znakova ukazuju na to da vam je kosa oštećena

Mnogi od nas vole isprobavati razne frizure i raditi promijene na svojoj kosi, ali to uključuje i tretmane koji nisu uvijek najbolji izbor za zdravlje kose. Bojenje, peglanje i sušenje kose samo su neki od procesa koje naša kosa baš i ne voli. Ali, kako možemo prepoznati da je kosa oštećena i da joj je potrebna njega? Znakovi mogu biti očiti, ali i suptilni stoga obratite pažnju na ovih osam indikatora oštećene kose, prenosi Real Simple.

1. Kosa nije sjajna niti lepršava: Kada je kosa bez sjaja i sklona je upijanju, a ne odbijanju svjetlosti, to je znak da imate oštećenje. U najboljem slučaju, zdrava kosa je sjajna, elastična i meka na dodir. Tim Lehman, stilist za Sharon Dorram Color iz tvrtke Sally Hershberger, kaže da su kemijska obrada i toplinsko oblikovanje često krivci. 'Pobrinite se da svojoj kosi date dovoljno vremena za oporavak između postupaka kako se oni ne bi preklapali', savjetuje.

2. Kosa vam se lomi: 'Kada kosa prolazi kroz bojenje, dugotrajnu izloženost suncu ili je izložena suhim uvjetima, to može dovesti do toga da kosa ostane bez vlage', objašnjava Taylor Blades, frizer i edukator za Covet & Mane te dodaje: 'Možda ćete primijetiti da vam kosa postupno puca na nekoliko područja ili po cijeloj glavi'. Mali komadići mogu se pojaviti u vašoj četki, na vašoj odjeći ili u vašim prstima kada prođete rukama kroz kosu. Ovo je znak da svojoj kosi dodate više vlage korištenjem više zaštitnih i preventivnih proizvoda.

3. Vrhovi su istanjeni: Ponekad lomljenje kose nije vidljivo sve dok ne vidite posljedice tjednima ili mjesecima kasnije. Vrhovi vaše kose mogu biti vrlo znakoviti, stoga obratite pozornost na ovo područje. 'Često kosa koja raste iz tjemena izgleda glatko i očuvano, ali pramen može biti tanji prema kraju', kaže Lehman, 'Ovo često može biti rezultat sušenja fenom ili peglanja kose'. Naglašava važnost korištenja toplinskih alata na niskim temperaturama i davanju kose potpunog odmora od toplinskog oblikovanja kad god je to moguće. Dobar trim također može pomoći.

4. Petlja se: Zapetljavanje se može pojaviti iz raznih razloga, a čest je problem kod ljudi s tankom kosom. Međutim, ako primijetite da je zapetljavanje postalo sve gore, to bi mogao biti znak oštećene kose, kaže David von Cannon, slavni stilist i ambasador Better Natured. Kod suhe i oštećene kose dolazi do petljanja jer je kutikula hrapava umjesto glatka, što stvara dodatno trenje. Hranjivi, hidratantni proizvodi i tretmani za oblikovanje koji oblažu kutikulu mogu pomoći.

5. Ne raste: Jeste li se ikada zapitali zašto vaša kosa ostaje iste duljine ili jedva raste čak i nakon što je prošlo mnogo vremena? Blades kaže da je to znak da vaša kosa nije u potpunosti zdrava. To ukazuje na pucanje kose na vrhovima, što se može dogoditi kada kosa nema dovoljno vlage, oštećena je ili se ne podrezuje redovito. 'Bez obzira na to perete li kosu svakodnevno ili tjedno, vašoj kosi je apsolutno potrebna vlažnost od sredine pramenova do vrhova', kaže Blades, 'Svaki dan nanesite hidratantnu kremu ili kombinaciju ulja na vrhove. Što je klima u kojoj se nalazite suša, to biste češće trebali ponavljati ovu rutinu, do dva puta dnevno'.

6. Kosa je 'hrskava' i kruta kada je mokra: Pripazite na osjećaj hrskavosti kad vam je kosa svježe oprana. Lehman kaže da je ovo izdajnički znak da vaša kosa nije zdrava. 'Pretjerano izlaganje elementima kao što su sunce, slana voda i klor može učiniti da vaša kosa postane gotovo hrskava kada je mokra i da izgleda suho i lomljivo na vrhovima nakon stiliziranja', kaže, 'Najbolji lijek bi mogao biti da odete na tretman za njegu kose kod frizera ili isprobate masku za tretman kose'.

7. Krhka je: Krhka kosa izgleda kao bez sjaja, suha je i čini se da se lako lomi. To se događa kada dođe do kemijskog oštećenja, oštećenja od sunca i topline. Međutim, Blades kaže da postoji još jedan prikriveni krivac: 'Proizvodi označeni izrazima jačanje ili popravak često sadrže prekomjerne količine proteina'. Ovo je izvrsno za oporavak kose, ali kada pretjerate s ovim proizvodima i vaša kosa dobije previše proteina, stvari se mogu obiti o glavu. 'Kada kosa ima previše proteina, nema sposobnost zadržati vlagu, što uzrokuje da postane suha i lomljiva', dodaje. Uvijek slijedite upute na etiketi.

8. Teška je za uređivanje: Ako stalno imate problema s neposlušnim pramenovima, to bi mogao biti znak da vam je kosa oštećena. Zdrava kosa je svilenkasta, mekana i jaka. Hvata svjetlost, kreće se prirodno i ima dobar odskok. Borba s održavanjem vaše kose, od teškog češljanja do nemogućnosti zadržavanja kovrča, znači da bi vašim pramenovima trebalo malo njege. Omogućite im odmor od obrade i toplinskog stiliziranja i koristite visokokvalitetne, hranjive tretmane za njegu kose.

