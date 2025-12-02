Privatni istražitelj otkrio: 'Ovo je dvadeset znakova da vam je partner nevjeran'

Ako ste u vezi, prirodno je da povremeno primijetite promjene u ponašanju partnera. Većina tih promjena potpuno je bezazlena, no ponekad mogu upućivati na to da se u odnosu nešto događa. Postoje određeni obrasci i signali koji, kada se jave zajedno ili traju dulje vrijeme, mogu biti pokazatelj da partner možda nije iskren. To ne znači da odmah trebate skočiti na najgori zaključak, ali dobro je znati koje znakove stručnjaci najčešće izdvajaju kao moguće pokazatelje nevjere.

Privatni istražitelj detaljno je opisao čak 20 znakova da vas vaš partner možda vara. Saznati da vas partner vara jedna je od najgorih stvari koje možete doživjeti u vezi. Mnogi su stručnjaci tijekom godina iznosili svoje mišljenje o crvenim zastavicama i suptilnim znakovima koji mogu upućivati na to da netko vodi dvostruki život. No, prije nego što optužite svoju drugu polovicu za varanje, htjet ćete biti sigurni. Zato je privatni istražitelj Tom Martin detaljno opisao svojih 20 znakova "odavanja" u knjizi "Vidjeti život privatnim očima". Prema Martinu, postoje četiri očita znaka na koja treba paziti, uključujući česta poslovna putovanja koja mogu biti razlog za zabrinutost. Ako se pojave niotkuda, najbolje je zabilježiti ih. Iako su fluktuacije u učestalosti seksualnih odnosa prilično normalne, Martin je objasnio da bi to također mogao biti znak nevjere, piše Unilad.

Osim toga, ako vaš partner postaje vrlo obramben, to bi mogao biti znak da nešto skriva. Na kraju, ako vaš partner provodi dulje vremena na poslu nego inače, možda je najbolje da to zabilježite. Međutim, to nisu svi znakovi na koje treba paziti, jer je Martin detaljno opisao cijeli popis stvari na koje treba paziti ako sumnjate u svog partnera.

To su: nagla promjena navika, rani odlazak od kuće i kasni povratak, brojna poslovna putovanja, sumnjivi izostanci s praznika ili obiteljskih događaja, primjetno povećanje prekovremenog rada, neobjašnjiva potrošnja, tajni profili na društvenim mrežama, skriveni računi za kreditne kartice, pretjerano dotjerivanje ili briga o sebi, miris na nekog drugog, kupovina poklona koje niste vidjeli, predmeti koji se ne mogu objasniti (npr. kondomi u automobilu), iznenadni odlazak u teretanu, propušteni pozivi s nepoznatog broja.

Na popis je stavio i tekstne poruke koje izgledaju kodirano ili tajnovito, smanjenje seksualnih odnosa, izbjegavanje ili obrambeni stav, očite laži, kratak temperament te da ne vole iznenadne posjete. Martin je priznao da bi privatni istražitelji mogli postati stvar prošlosti u godinama koje dolaze jer će većina ljudi moći sama istražiti. "Igra se drastično promijenila", zaključio je Martin.