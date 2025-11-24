Naši Portali
svima je zajednička jedna stvar

Zašto ljudi varaju čak i kada su sretni u vezi? Stručnjaci razotkrivaju vječni misterij

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
24.11.2025.
u 20:37

“Iz onoga što sam vidjela, nevjera se najčešće svodi na sebičnost".

Postoji mnogo razloga zbog kojih bi netko mogao prevariti partnera. No prema Esther Perel, poznatoj psihoterapeutkinji i autorici, jedan se uzrok stalno iznova ponavlja. Radi se o nečemu što naziva “mrtvost” – izraz koji možda zvuči dramatično, ali opisuje vrlo suptilno, a iznenađujuće često stanje u dugim vezama, piše The Sun

Prema stručnjacima, riječ je o emocionalnoj utrnulosti koja se postupno uvlači u odnos i stvara osjećaj udaljenosti. Jess Matthews, trenerica za veze i izlaske, objašnjava za Mamma Miu da se mrtvost može odnositi i na pojedinca i na dinamiku cijelog para. Najčešće se javlja nakon što prođe početna faza zaljubljenosti, a u odnos se uvuku rutina i monotonija. Tada parovi mogu primijetiti manjak intimnosti i osjećati se “više kao prijatelji nego kao ljubavnici”. 

Perelina istraživanja pokazuju da ljudi ne varaju zato što više ne vole partnera, već zato što žele ponovno osjetiti živost, uzbuđenje i pulsiranje života. “Iz onoga što sam vidjela, nevjera se najčešće svodi na sebičnost — i ne mislim to u negativnom smislu, nego kao nusprodukt unutarnjeg osjećaja nedostatka ili nesigurnosti”, kaže Matthews. Dakle, osoba ne traži nužno nekoga drugog. Često traži verziju sebe koju je izgubila.

Dobra vijest: mrtvost ne mora biti početak kraja veze. No, potrebno je svjesno ulaganje truda s obje strane. Matthews savjetuje da parovi daju prioritet “emocionalnoj i erotskoj živosti”: “Nastavite izlaziti i ostanite znatiželjni jedno o drugome”. 

Prestanite se oslanjati samo na Netflix i chill – rutina guši misterij, zaigranost i iznenađenje, elemente koji hrane erotsku energiju. Umjesto toga, uvedite male geste i iznenađenja koja razbijaju naviku i vraćaju osjećaj svježine.

I još nešto važno: volite sebe. Stručnjaci naglašavaju da se odnos ne može osvježiti ako pojedinac zanemari sebe. Samopouzdanje, zadovoljstvo sobom i osjećaj vlastite “iskre” direktno se prenose na vezu. Kad se oboje osjećate dobro u sebi, veza ima puno veću šansu ponovno procvjetati — bez potrebe da tražite “uzbuđenje” negdje drugdje.

Ključne riječi
varanje afera prevara brak veza intima seks

