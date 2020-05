Preživjela u pustinji sa slomljenom zdjelicom: 'Morala sam piti vlastitu mokraću'

Claire Nelson (37), novinarka i putopisac, te suradnica londonskog magazina, doživjela je veliku nesreću na svojem putovanju po kalifornijskoj pustinji, prenosi The Sun.

Dok je bila u obilasku Nacionalnog parka Joshua Tree slomila je zdjelicu te je bila zarobljena u pustinji četiri dana. Opisala je kako je preživjela, uključujući pijenje vlastite mokraće.

Foto: Claire Nelson

“Započela sam putovanje planinarenjem od 11 kilometara, koje je trebalo trajati nekoliko sati. Na pola puta, kada sam se penjala preko kamenja, pala sam sa sedam metara visine. Zdjelica mi se smrskala pri udarcu i osjetila sam nevjerojatnu bol. Shvatila sam da se ne mogu pomaknuti od struka na dalje, nisam mogla ni sjesti ni ustati. Tri dana sam ležala ozlijeđena u pustinji kada sam shvatila da mogu umrijeti. Očajnički sam htjela živjeti, ali sam izgubila svu snagu”, ispričala je Claire.

Nije imala signala na mobitelu pa nije mogla pozvati pomoć, a kada je provjerila svoju lokaciju, shvatila je da je otišla gotovo dva kilometra izvan označene staze. Shvatila je da je u velikoj opasnosti, ali misli na svoju obitelj i bližnje pomogle su joj da ostane mirna i donosi racionalne i promišljene odluke.

“Usredotočila sam se na praktične zadatke, poput korištenja mog planinarskog štapa za nanošenje kreme za sunčanje na noge te napravila hlad od štapa i plastične vrećice. Ali vrućina je bila nesnosna. Nakon 24 sata, ostala sam bez vode. Morala sam piti svoju mokraću, koju sam skupljala u praznu bocu. Tjerala me na povraćanje, ali barem me malo hidrirala. Nakon četiri dana, usta su mi bila suha kao kreda te sam bila iznimno slaba. No onda sam čula prelijep zvuk, bio je to helikopter za spas. Moji prijatelji su ga zvali”, prisjetila se Claire.

Foto: Claire Nelson

Helikopter ju je odvezao u obližnju bolnicu, gdje je bila odmah poslana na intenzivnu njegu. U bolnici je ostala 18 dana te je operirana. Iz bolnice je izašla u invalidskim kolicima, ali nakon šest mjeseci napornog rada i truda, ponovno je naučila hodati.

“Nakon pada, gledam stvari iz druge perspektive. Još uvijek sam se mučila s depresijom, ali sam shvatila da su u životu najvažniji obitelj i prijatelji. Shvatila sam da je pravo vrijeme da se otvorim ljudima. Ovo planinarenje gotovo me ubilo, ali uz pomoć prijatelja, ponovno sam otišla na istu stazu i završila putovanje”, zaključila je Claire.

