'Žena mi se toliko udebljala da me više ne privlači. Kako da joj to kažem?'

Moja supruga je dvostruko teža danas nego kada smo se upoznali - započinje korisnik koji je postavio pitanje poznatoj kolumnistici Deidre na portalu The Sun.

- Vjenčani smo četiri godine, te sam je poticao na gubljenje težine, ali ona me ignorira. Izgleda da je nije briga kako izgleda. I dalje je volim, no ne privlači me kao prije, a to se itekako odrazilo na naš seksualni život. Oboje imamo 28 godina, te bismo trebali uživati jedno u drugome - nastavio je zabrinuti muškarac.

- Vaša je supruga sigurno opterećena svojim izgledom te joj je svakako potrebna vaša potpora. Recite joj koliko je volite, ali izrazite svoju zabrinutost te ju pitajte kako joj možete pomoći. Sugerirajte joj zajednički odlazak u teretanu, u park na trčanje ili vožnju biciklom. Također, obratite pozornost i na zajedničko kupovanje zdravih namirnica - odgovara Deidre.