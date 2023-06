Požalila se na muža: 'Obećao mi je da će biti uspješan, no ima malu plaću i uopće nema ambicije'

Nedavno je jedna žena na portalu Mumsnet izrazila svoju frustraciju zbog, kako kaže, niske plaće svog supruga koji zarađuje, po mnogima nemalih 40.000 eura godišnje, ili otprilike 3.300 eura mjesečno. Ona u svom postu s naslovom 'Jesam li nerazumna?' svog supruga opisuje kao kao školovanog muškarca koji joj je još na početku njihove veze rekao da će do ove faze života zaraditi određenu svotu novca, no to nije ispunio. "Vjerovala sam mu", napisala je. "Onda se trebao javiti za jedan dobar posao, no situacija na tržištu nije bila dobra pa je , kao privremeno, našao drugi lošiji posao. Tamo je pristojno, ali ne baš jako dobro plaćen. Nakon toga, poslodavac mu je ponudio plaćanje magisterija što je on prihvatio, što znači da će za tu tvrtku morati raditi barem još dvije godine ili vratiti novac".

Magisterij, smatra ona, nije bio toga vrijedan, a ljudi iz branše su mu više puta rekli da na tom poslu gubi svoje vrijeme. "Zapravo su ga u firmi s tim 'kupili' jer ga ne bi mogli zamijeniti, a sada nema prostora za traženje povišice, budući da je riječ o velikoj tvrtki sa strogim pravilima", objasnila je. A premda se činilo da je autorica prvenstveno zabrinuta za svoje i suprugove financije, izrazila je i svoje razočaranje zbog njegovog nedostatka ambicije, jer vjeruje da je on na tom poslu jer mu tako zapravo odgovara; nema pritiska i ne treba se previše truditi.

Prije toga je, dodaje, stalno govorio kako želi raditi puno bolje plaćeni posao i da mu nije bitno ni ako radi po cijele dane, samo da si osigura unosnu karijeru. "Ja imam dobar posao, a čini mi se da i zbog toga on više ne cilja baš visoko, jer zna da ćemo sigurno biti zbrinuti", rekla je. Napisala je i kako bi njih dvoje jednog dana željeli i putovati po svijetu za što trebaju dosta novca, te da žive u Londonu u kojem su životni troškovi posebno visoki.

"On mi ne zvuči kao da mu je karijera jako važna, više kao neki vječni student što nije baš privlačno", napisao je netko u komentarima. "Ako nemate djecu i ne dijelite iste ciljeve odi i nađi nekog drugog", dodao je. "Čini se da vas dvoje trebate jedan iskreni razgovor o tome tko što želi i očekuje od vašeg zajedničkog života", piše jedna korisnica. "Mislim da vi trebate malo promijeniti perspektivu jer jako ružno govorite o karijeri svog supruga, a i o njemu općenito", rekla je druga, dok je treća ženi jednostavno poručila da ne bude nezahvalna, prenosi Metro.

