Vrtlar otkrio greške koju mnogi rade ljeti: Biljke slabe, a travnjak brzo propada

Ljeto je razdoblje u kojem će vrt zablistati ili vrtlarima zadati pravu glavobolju, s obzirom na to da biljke u to vrijeme često trpe zbog visokih temperatura i manjka vlage. Mnogi vrtlari tijekom toplijih mjeseci, u želji da svojim biljkama pruže optimalne uvjete, nesvjesno rade pogreške koje mogu usporiti rast biljaka, oslabiti cvatnju ili uništiti travnjak.

O ovoj temi je za Daily Mail govorio vrtlar, autor i vatrogasac Jonny Hincks, poznatiji kao Garden With Jonny, kojeg na društvenim mrežama prati više od dva milijuna ljudi. Podijelio je nekoliko savjeta koji, kako kaže, mogu pomoći da vrt ostane zdrav i raskošan tijekom cijelog ljeta. Jedna od najčešćih pogrešaka odnosi se na način zalijevanja. Mnogi biljke zalijevaju pomalo svaki dan, no Jonny smatra da je učinkovitije zalijevati rjeđe, ali obilnije. Na taj način voda prodire dublje do korijena i biljci osigurava potrebnu vlagu.

Posebno je istaknuo i važnost pravilnog održavanja travnjaka tijekom ljeta. Suprotno uvriježenom mišljenju, od viška ipak glava boli pa travu ne bi trebalo kositi previše i prekratko. Takva praksa može rezultirati suprotnim učinkom od željenog. „Mnogi misle da travnjak ljeti treba pokositi vrlo kratko. Problem je što se tada mnogo brže isušuje i lako poprimi smeđu boju tijekom toplinskih valova. Tijekom ljeta travu je bolje ostaviti malo višom“, objasnio je.

Dio vrtlara zanemaruje i važnost prihrane tijekom sezone rasta, koja je nužna kako bi vrt ostao zdrav i raskošan. Vrtlarskim početnicima savjetuje da ne troše novac na velik broj specijaliziranih preparata prije nego što savladaju osnove vrtlarstva. Kvalitetan kompost i zdravo tlo, smatra, često donose bolje rezultate od brojnih proizvoda koji obećavaju brza rješenja. Podijelio je i jednostavan trik koji ne zahtijeva dodatne troškove. Umjesto kupnje posuda za sijanje, preporučuje čuvanje praznih čašica od jogurta koje mogu poslužiti kao male posude za uzgoj presadnica. „Savršene su za sjetvu sjemena, a ujedno ponovno koristite plastiku umjesto da je bacite“, rekao je. Njegov je zaključak jednostavan: manje je često više. Pravilno zalijevanje, redovita prihrana, umjerena košnja travnjaka i kvalitetno tlo mogu napraviti veću razliku od bilo kojeg skupog vrtnog dodatka.