Pomicanje sata: Znate li kada prelazimo na zimsko računanje sata i pomičemo li kazaljke u naprijed ili u nazad?

Kako dani postaju kraći, a zalasci sunca sve raniji, znamo: nešto se sprema. Nešto što se ponavlja svake godine i redovito zbuni barem jednog člana obitelji – onog koji prerano ustane ili zakasni na posao. Da, pogodili ste: ponovno je vrijeme za legendarno pomicanje sata. Netko ga proklinje, netko koristi kao izgovor za dodatni sat sna, ali jedno je sigurno – nitko ne ostaje ravnodušan, piše City Magazine.

Ideja pomicanja sata potječe iz prošlih vremena, kada se vjerovalo da će “više svjetla navečer” značiti i manju potrošnju energije. Genijalno na papiru, ali u praksi, u doba u kojem smo ionako online 24/7, taj razlog zvuči pomalo zastarjelo. Štoviše, brojna istraživanja pokazala su da promjena sata remeti biološke ritmove, povećava broj prometnih nesreća pa čak i rizik od srčanih udara. EU je još 2019. predložila ukidanje pomicanja kazaljki na satu, ali dogovor o tome hoćemo li svi ostati na ljetnom ili zimskom vremenu nikada nije postignut. Rezultat? I dalje vrtimo satove naprijed-natrag svake godine.

Kada prelazimo na zimsko računanje vremena?

U nedjelju, 26. listopada 2025. u 3:00 ujutro, sat ćemo pomaknuti jedan sat unatrag, na 2:00. Što to znači u praksi? Dodatni sat sna i barem prividno mirnije jutro – barem dok ne shvatimo da dani postaju sve kraći. Digitalni uređaji (mobiteli, računala, pametni satovi) napravit će to automatski, no nemojte zaboraviti na analogne zidne satove. Pitanje koje se postavlja svake godine: je li ovo uopće potrebno? Većina Europljana želi kraj pomicanja sata, no politički dogovor i dalje izostaje.

Kako si olakšati prijelaz?

Iako se radi “samo” o sat vremena, tijelo to osjeti. Liječnici savjetuju da se pripremite par dana unaprijed:

odlazite na spavanje 15-ak minuta ranije,

izbjegavajte kasni kofein,

provedite što više vremena na dnevnom svjetlu.

Zimsko računanje vremena nije tek sezonska zanimljivost, već relikt prošlog stoljeća koji se, unatoč svemu, tvrdoglavo održao. Dok čekamo da ga se konačno odreknemo, iskoristimo jedinu stvar koju nam sigurno donosi: sat vremena više sna – bez imalo grižnje savjesti.