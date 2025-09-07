Pojačajte ih 'do daske' i uživajte: Evo zašto je za zdravlje dobro slušati omiljene stare pjesme

Studenti koji završavaju fakultet često osjećaju i sreću i tugu. Nostalgija je univerzalna, urođeno ljudska i često je osjećaju ljudi svih dobi, piše psychologytoday.com. Uglavnom je pozitivno emocionalno iskustvo koje uključuje razmišljanje o dragocjenim uspomenama (vjenčanja, diplome, proslave praznika i odmori). Ona pruža brojne psihološke prednosti. Prisjećanje na neko lijepo iskustvo, poput obiteljskog odmora, može pokrenuti iste emocije koje smo osjećali u prošlosti i donijeti nostalgično zadovoljstvo. Pozitivne emocije mogu motivirati ljude da traže nostalgiju.

A tako je i s glazbom. Ona može slušatelja vratiti u neke prošle trenutke i mjesta njegova života, kao i do pratećih emocija. Slušanje glazbe koja je bila često prisutna tijekom važnog životnog događaja, prije mnogo godina može potaknuti duboko nostalgično emocionalno iskustvo. Osjećaj nije u glazbi, već u onome na što nas ona podsjeća. Pjesma može otključati razne vrste osjećaja, prenosi psychologytoday.com. No, nostalgične uspomene nisu uvijek pozitivne. Oni koji su doživjeli značajne traume mogu biti potaknuti nostalgičnom glazbom da se prisjete bolnih sjećanja. Na primjer, u filmu Casablanca, Rick zabranjuje svom pijanistu Samu da ikada više svira "As Time Goes By" zbog nepodnošljivih osjećaja tuge i gubitka koje osjeća kroz tu pjesmu.

Skloni smo se prisjećati stvari koje su nam se dogodile tijekom adolescencije i rane odrasle dobi više nego u bilo kojem drugom razdoblju života. Događaji iz tog razdoblja posebno su nezaboravni kasnije u životu, navode znanstvena istraživanja. Glazba naših tinejdžerskih godina i ranih dvadesetih sklona je ostati s nama i izazvati snažne uspomene kad je ponovno čujemo. Slušanje istih pjesama iznova tijekom tog razdoblja može ih učiniti dugotrajno prisutnima. Za starije ljude, glazbom izazvana nostalgija može donijeti osjećaj mladosti i osjećaj osnaženja.

Nostalgija se može smatrati alatom za samoregulaciju, koji ljudi često koriste kako bi poboljšali svoje raspoloženje kad se osjećaju loše, kaže jedno istraživanje iz 2015. Kada je sadašnji trenutak stresan, nostalgija nudi olakšanje. To može objasniti zašto ljudi tijekom vremena promjena ili izazova češće doživljavaju nostalgiju, koja može pomoći u regulaciji njihovih emocija. Na primjer, tijekom lockdowna radi koronavirusa, ljudi su osjećali nostalgiju za odlaskom u kino ili na ručak s prijateljem. Glazbom izazvana nostalgija ima potencijal djelovati kao štit protiv svakodnevnih stresova te može spriječiti usamljenost i poboljšati generalno raspoloženje. Na primjer, gledanje starog filma ili slušanje glazbe koju smo voljeli u srednjoj školi može nam pomoći da povećamo sposobnost samoutjehe u stresnim vremenima. Kao privremeni bijeg, nostalgija nas može odvesti u jednostavnije vrijeme s manje briga i obveza.

Štoviše, istraživanja iz 2018. autora Wildschuta, pokazuju da nostalgija često ljude čini da se osjećaju društveno povezanijima. Razmišljanje s ljubavlju o prošlim vremenima s voljenima način je da ih osjećamo bližima, čak i ako su fizički udaljeni ili više nisu s nama. Na primjer, parovi s posebnom pjesmom koja ih podsjeća na važan trenutak u njihovoj vezi imat će jaču povezanost, kaže istraživanje iz 2019.

Nostalgija je moćan alat koji pomaže pojedincima da se nose sa životnim stresovima. Razmišljanje o osobno važnim i dragocjenim uspomenama igra ključnu ulogu u pomoći da se nosimo sa stresom. Kada doživimo negativno raspoloženje, možemo namjerno potražiti nostalgičnu pjesmu kako bismo iskoristili njezinu sposobnost podizanja raspoloženja.

