Ovih sedam igara su obožavali klinci koji su odrastali osamdesetih i devedesetih godina!

Računala, mobiteli i drugi ekrani današnjoj su djecu ukrali velik dio pozornosti. Većina njih ne poznaje igre u kojima su, ne tako davno, uživali njihovi roditelji te djedovi i bake. A bile su to društvene igre u pravom smislu riječi, podrazumijevale su barem dvoje, a najčešće i više sudionika. Igrale su se na otvorenom, pravila su uključivala skakanje, trčanje i vrisku. Prisjetili smo se nekih od omiljenih dječjih igara na otvorenom tijekom osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Pokušajte ponovno zaigrati neku od njih s najmlađim članovima svoje obitelji, možda im se svide.

Gumi-gumi: 'Prva započinje i prva završava, druga započinje, druga završava'. I tako unedogled, sve dok se ne dogodi kobna greška i noga igračice ili igrača se ne zaplete u gumu. Za popularni gumi-gumi bile su potrebne tri osobe – dvije bi držale u krug vezanu gumu oko nogu, a treća bi preko nje preskakala po unaprijed zadanim pravilima. Razine su se mjerile po dijelovima tijela držača gume, od gležnja, do visoko podignutih ruku s gumom iznad glave. Spretniji i domišljatiji klinci gumi-gumi su znali igrati i u dvoje – drugog držača tada bi obično glumilo stablo ili kakav stup u dvorištu.

Zaleđena baba: U ovoj igri sudjeluje više djece od koje jedno glumi 'zaleđenu babu'. 'Zaleđena baba' lovi ostale klince, a koga dotakne, taj mora ostati 'zaleđen' na mjestu. Odlediti ga svojim dodirom može drugi slobodni suigrač. Igra završava tek kad opaka 'baba' zaledi svu djecu.

Ide maca oko tebe: Djeca sjede u krugu, a jedno, koje glumi macu, hoda oko njih dok svi pjevaju pjesmicu: 'Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe, čuvaj mijo rep, nemoj biti slijep, ako budeš slijep, otpast će ti rep!' Maca u ruci ima 'rep' odnosno lagan predmet, poput gumice za kosu ili čarape, a kad pjesma završi ispušta ih iza nekoga u krugu. To dijete mora optrčati čitav krug i vratiti se na mjesto, a maca ga ne smije uloviti. Ako ga ulovi, ono preuzima njezinu ulogu.

Graničar: Ovo je jedna od najpopularnijih ekipnih igara s loptom tijekom devedesetih godina bez koje nije prolazio niti jedan školski sat tjelesnog. Razred bi se obično podijelio u dvije grupe, a svaka bi grupa odabrala graničara koji bi loptom pokušavao pogoditi članove protivničke ekipe u njihovom polju. Isto su iz drugog polja pokušavali i njegovi suigrači, dok bi pogođeni igrači ispadali iz igre. Pobjedu bi odnijela ona ekipa koja bi prva uspjela pogoditi sve protivničke igrače.

Igra skrivača: Nema djeteta rođenog tijekom posljednja dva desetljeća prošlog stoljeća koje nije bar jednom zaigralo popularnu igru skrivača. Jedan bi igrač žmirio na mjestu koje se zvalo 'pik' i brojio do dogovorenog broja, dok su se ostali za to vrijeme skrivali. Naravno, zadatak 'brojača' bio je da pronađe ostatak ekipe, no ostali su se mogli spasiti ako bi do pika stigli prije njega.

Školica: Kvadrati iscrtani kredom na betonu ili asfaltu krasili su osamdesetih i devedesetih godina svaku ulicu i svako dvorište. Djeca su se natjecala tko će brže, najčešće na jednoj nozi, a često i natraške, proći sve nacrtane kvadrate, a da pritom ne stane na crtu.

Zavrti bocu: Riječ je o igri rezerviranoj za malo starije klince. Dječaci i djevojčice sjeli bi u krug te redom vrtjeli bocu, a osoba na kojoj bi se zaustavilo grlo boce mogla je pristati na poljubac onoga koji je vrtio ili u zamjenu odraditi neki izazov, primjerice, popiti odjednom dvije pune čaše vode ili optrčati dvorište.

