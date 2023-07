Pogledajte kako izgleda ljetni rock kamp za djecu

Cilj kampa bio je upoznati djecu s raznim instrumentima te osnovama sviranja i pjevanja, kako bi u glazbi pronašli svoj novi hobi ili talenat. Uz prve muzičke korake, Iskonova kuća volontera u Šibeniku je brinula da polaznici, štićenici iz Dječjeg doma Lipik, dožive i nezaboravno ljeto ispunjeno izletima te novim iskustvima.

Prvi glazbeni koraci i rock slušaonice



Nakon upoznavanja s mentorima, djeca iz Lipika imala su priliku odabrati omiljeni instrument te se u manjim grupama posvetila savladavanju basa, akustične gitare i udaraljki. Dio je odabrao pjevanje, na kojem su naučili nekoliko osnovnih tehnika te vokalno podržali prijatelje tijekom finalne večeri na pozornici kluba Azimut. Uz grupni rad i zajedničke probe pred nastup, mentori su dio programa posvetili i glazbenoj rock slušaonici, za čiju su selekciju djeca pokazala veliko zanimanje. Kao najveći zajednički favorit iskristalizirali su se bandovi Nirvana i Queen, čiju su pjesmu We will rock you klinci i izveli na završnoj svečanosti. Uz nju izveli su i pjesme Kad bi svi Arsena Dedića i Stojim na kantunu Nene Belana.

-Za vrijeme kampa pronašli smo mnogo novih hobista te se još jednom prisjetili koliko se lijepo i lako zaljubiti u dobru glazbu. Uz pomoć glazbenih mentora otkrili smo i nekoliko talenata među štićenicima doma, od kojih smo dobili obećanje o nastavku rada, sviranja i pjevanja kroz novi hobi. To je najbolji ishod koji smo mogli očekivati- kratko je sažeo Davor Drezga, voditelj projekta Rock&OFF.

Nezaboravno ljeto iz Iskonove kuće volontera



Uz glazbene radionice te boravak u novoobnovljenoj Tvrđavi sv. Ivana, djeca iz Dječjeg doma Lipik tijekom ukupno 6 dana trajanja kampa imala su priliku posjetiti otok Zlarin, vodeni park u Solarisu, kupati se na plaži Banj uz morske Igre bez granica, okušati se glazbenom kvizu te posjetiti Tvrđavu sv. Mihovila i ostale zanimljivosti Šibenika. Za njihova ispunjena popodneva i večeri brinule su volonterke iz Iskonove kuće volontera, koja je ujedno bila i inicijator cijelog kampa.



-Većini naših volontera ovo je bilo novo iskustvo, tijekom kojeg su osjetili zaista veliku odgovornost ali i ljepotu ovog načina rada. I sama Kuća volontera pokazala se kao dobitni koncept, koji zainteresiranim zaposlenicima pomaže pronaći balans između radnih obaveza, volonterskog djelovanja i privatnog života. Kako su nam se male dike iz Lipika lako i trajno urezale pod kožu, s partnerima već razmišljamo o realizaciji ovog projekta u idućoj godini- zaključila je Iskonova voditeljica komunikacija Iva Vukšić.