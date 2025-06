Podijelio je mišljenja: Influencer tvrdi da bi oni za svoj posao trebali imati iste benefite kao i profesionalni sportaši

Kreatori sadržaja danas su postali stalna pojava u digitalnom pejzažu — od "get ready with me" videa do viralnih plesova i šaljivih prankova, stvaranje sadržaja na društvenim mrežama postalo je i posao i način života. No i dalje izaziva podjele: je li to doista pravi posao?

Zarađivati kao influencer danas znači više od lajkanih objava. Tu su ugovori s brendovima, sponzorstva, pokloni, pozivi na glamurozne događaje... U usporedbi s fizički zahtjevnim poslovima ili uredskim radnim danima od 9 do 17, djeluje kao san. Ipak, mnogi još uvijek ne vide tu profesiju kao ozbiljnu karijeru, nego kao nešto lagano i površno.

Upravo to pokušao je osporiti popularni TikToker Brandon, poznatiji pod korisničkim imenom Bran Flakezz, koji broji više od 1,3 milijuna pratitelja. Gostujući u podcastu Delusional Diaries, Brandon je otvoreno govorio o svojoj karijeri, komentirajući: “Influenceri nikada neće biti priznati kao pravi profesionalci. Ljudi će nas uvijek cijeniti manje od sportaša”.

Ta je izjava izazvala lavinu reakcija – i negativnih i pozitivnih. Brandon nije uvijek živio od društvenih mreža. Dok je studirao, radio je u Anthropologieu, a snimati je počeo iz financijske potrebe. Danas priznaje da ne žali što je napustio stalan posao: “Znao sam da je vrijeme za promjenu kad sam stvaranjem sadržaja počeo zarađivati isto koliko i radom na puno radno vrijeme – a uz to sam se zabavljao”.

No mnogi nisu bili impresionirani njegovom usporedbom s profesionalnim sportašima, pa su na društvenim mrežama uslijedili oštri komentari. Jedan korisnik ironično je komentirao: “Serena Williams možda je osvojila Australian Open trudna, ali hej – nikad nije snimila 'get ready with me' i unboxing u istom danu”.

Drugi je dodao: “Problem je što influenceri nerijetko brkaju to da nešto oduzima puno vremena s tim da je teško. To jednostavno nije isto kao raditi 10 sati na nogama u dućanu”.

I dok su jedni smatrali da je Brandonova usporedba neukusna, drugi su ga ipak branili: “Možda je loše sročio misao, ali Brandon se trudi, kreativan je i radi nešto korisno u online zajednici. Samo je rekao krivu stvar, u krivo vrijeme”.

Jedno je jasno – influencerstvo je realnost modernog tržišta rada. No rasprave o tome koliko vrijedi, za koga je "pravi posao" i zaslužuje li priznanje, neće tako skoro utihnuti. A možda je to i prirodan dio svake nove profesije koja mijenja pravila igre.