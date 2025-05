Koliko influenceri zarađuju? Lucija Lugomer otkriva: Bit ću iznimno iskrena, iako ću dobiti hejt zbog toga

Kada je gostovala u emisiji ''Knjazalište'' Roberta Knjaza influencerica Ella Dvornik rekla je da mjesečno može zaraditi i do 80.000 eura. – 10 tisuća do 80 tisuća eura – rekla je influencerica prije dvije godine u spomenutoj emisiji. Prije sedam godina i influencerica Sonja Kovač je slučajno objavila cijene svojih usluga. U cjeniku koji je slala nekom klijentu vidi se kako cijena pojedinačne objave iznosi tadašnjih 9000 kuna, dok objava na blogu stoji dvije tisuće kuna manje. Ponuda Sonje Kovač tada je za tromjesečnu suradnju iznosila 61.500 kuna odnosno 51.500 kuna s popustom u što su bile uključene i četiri objave na Instagram Storyju.

Neki od influencera nemaju problem javno pričati o tome koliko zarađaju, pa je tako Lucija Lugomer u razgovoru ta IN Magazin pričala o ovoj temi. - Bit ću iznimno iskrena, kako god ću možda dobiti hejta zbog toga, ali realno, meni osobno, za dvije odrađene suradnje, može se jedna dobra plaća doma donijeti. Influencer radi danonoćno. Dakle, to je gdje sam, jesam li, zašto sam. Mi smo takozvani najjeftini mediji za jednog klijenta - ispričala je Lucija Lugomer. U ovom poslu bitna su i ulaganja od onih vidljivih poput make - upa do onih koji se nalaze iza kamere. - Moja ulaganja bi bila zapravo između ostalog što imam suradnju sa jednim snimateljem i fotografom, tako da sam muža maknula od te odgovornosti, nije dobro išlo - objasnila je je Lucija Lugomer.

Njezin kolega Nikola Brzak vjeruje kako na ovim prostorima u prosjeku neki od influencera po objavi mogu zaraditi 5000 do 6000 eura. Influencer Vedran Vjeverić kaže kako influenceri imaju svoje firme i plaćaju zdravstveno i mirovinsko i porez i prirez, i kaže kako je i ovo stvarno zanimanje poput mnogih drugih. - Zarađuje se, naravno, po objavama, broju objava, broju Instagram storija, Tik Tokova i sl. Mogu reći da se stvarno lijepo može zaraditi ako radiš, ako si konzistentan - kaže Vjeverić.

GALERIJA Vodila je nemoralan život, a sada slavi devet godina bračne sreće i ovako je izgledala njezina svadba