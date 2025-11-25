Počela je vladavina najvećih pustolova Zodijaka: Uz njih je svaki dan avantura i zabava

Sezona Strijelca je službeno počela, a s njom i val dobre energije, glasnog smijeha i nefiltrirane iskrenosti. Ako u društvu imate osobu koja uvijek ima spreman kofer, filozofsku rečenicu i koja će prema vama biti iskrena, čak i kada to nije najzgodnije, vrlo vjerojatno gledate u Strijelca. To je znak koji u horoskopu ima ulogu vječnog putnika, učitelja, ali i zabavljača koji svaku situaciju pretvori u anegdotu.

Strijelci su od malih nogu mini filozofi u tenisicama. To su ona djeca koja na svako 'tako je jer ja tako kažem' odgovore s 'ali, zašto?'. Mrze autoritete koji nemaju logike, teško sjede mirno i obično rano nauče da je dvorište premalo za njihove ideje. U školi su često 'dobri, ali brbljavi', s bilježnicom u kojoj se umjesto urednih zadataka nalaze crteži putovanja i velikih planova.

U tinejdžerskoj dobi Strijelac postaje hodajuća eksplozija slobode. On ili ona je prvi koji će predložiti izlet, preskakanje sata zbog 'važnog životnog iskustva' ili godinu pauze od školovanja, iako još nije ni maturirao. Njihova potreba da iskuse život na vlastitoj koži jača je od bilo kakve teorije pa se često zaljubljuju u ljude iz drugih gradova, država ili barem potpuno drugačijih pogleda na svijet. Dosada im je najveći neprijatelj i ako nema izazova, Strijelac će ga izmisliti.

Kao odrasli, Strijelci ostaju veliki klinci, samo s karticom i putnim osiguranjem. Vole putovanja, nove kulture, učenje jezika, ali i dobre debate uz čašu vina. Njihov vladar je Jupiter, planet sreće i ekspanzije pa nije čudo da se često izvlače iz situacija koje naizgled izgledaju izgubljeno. Njihova iskrenost ponekad boli, ali rijetko je zlonamjerna. Strijelac će vam reći istinu u lice, a zatim vas odvesti na kavu da preživite šok.

Ovi horoskopski znakovi ulaze u svojih najsretnijih 30 dana u godini — iskoristite priliku dok traje

Strijelci obožavaju slobodu više od ičega, imaju talent da u svakoj nevolji vide lekciju, a u svakom kaosu dobru priču. Često ih privlače struke povezane s putovanjima, edukacijom, medijima ili sportom. I da, to su oni ljudi koji već u siječnju znaju kamo će na more, ali i koji će vas u ponoć usred tjedna zvati na 'samo jednu pizzu' koja će se pretvoriti u noćnu avanturu.

U sezoni njihovih rođendana najbolje im je pokloniti iskustvo, a ne stvar, primjerice putovanje, tečaj, ulaznice za koncert ili barem spontani road trip. Ako planirate vezu sa Strijelcem, naoružajte se humorom, dobrim tenisicama i spremnošću da izađete iz zone komfora. Uz njih će možda biti malo kaotično, ponekad preglasno i često neplanirano, ali rijetko kad dosadno. Drugim riječima, sa Strijelcem u životu uvijek imate bar jednu priču više za prepričavanje.