Po 29. puta kreće regata opjevana u pjesmi Marijana Bana

Još samo par dana dijeli nas od starta 29. Regate Sušac za dvojce i samce.

Poznata je kao jedna od najtežih Jadranskih regata i opjevana u kultnoj pjesmi Marijana Bana. Očekuje se preko 35 posada, što je impozantan broj kada uzmemo u obzir da su posade sačinjene od samo dva člana. Cijela priča ozbiljnog je karaktera, a među jedriličarima nezaobilazan test vičnosti na moru.

Radi se o jedrilicama koje u pravilu zahtijevaju šest do osam članova posade za optimalno jedrenje, nekada i više. Zavidna mornarska vještina je potrebna da to isto naprave samo dva člana posade. Sudjelovanje na ovoj regati stvar je prestiža, jer kada se netko pohvali sudjelovanjem i plasmanom na regati ovakvog tipa to nailazi na divljenje; ne samo kod nas nego i u svijetu.

Foto: regata.com.hr

Jedan od prvih Sušaca, kada je orkansko jugo kumovalo stvaranju mnogih priča o vještini, znanju, hrabrosti i požrtvovnosti, još uvijek je svjež u sjećanju onih koji su na njemu sudjelovali, dok drugi o takvom pothvatu mogu samo sanjati.Podno Sustipana, u Uvali Baluni sjeli smo s, jednim od kormilara koji je u svoju jedriličarsku knjižicu, osim dugogodišnjeg trenerskog staža, upisao i nastup

Foto: regata.com.hr

- Kao i svaka dobra priča, ova regata krenula je kao ideja nekolicine jedriličarskih entuzijasta koji su odlučili podignuti ljestvicu izazova visoko. Prve godine okupilo se 10 posada koji su prema udaljenom otoku krenuli po jugu od preko 50 čvorova. Naš brod pretrpio je oštećenje kod kobilice negdje u blizini Paklenih otoka. Nesvjesni toga, nastavili smo prema Sušcu i kod okreta shvatili smo da primamo more. Brod je “plivao”. Povratak je bio utrka sa vremenom, Nas dvojica na smjene smo praznili brod cijelim putem natrag kako bi se spasili od sigurnog potonuća, na cilju na obali su nas čekali članovi organizacijskog odbora pod dizalicom. Regatu smo završili ispod dizalice, a to je bio i nužni cilj kako bi spasili brod, kaže Smoljanović.

Foto: regata.com.hr

Točno u podne 7. lipnja, ispred splitske gradske luke u organizaciji JK Mornara okupit će se posade koje će se zaputiti kroz splitska vrata prema usamljenom pučinskom otočiću istočno od otoka Lastova. Kaže se od milja 2x100, njih dvoje, sami, odjedrit će 100 milja.Prve posade očekuju se u cilju već u subotu prijepodne.

Foto: regata.com.hr

Mislite da ste dorasli izazovu, pošaljite prijavu. Prijave za ovogodišnju regatu su otvorene do četvrtka 6. lipnja 2024.Svi oni koji će regatu pratiti s kopna, mogu to učiniti na Facebook stranici Sušac 100x2, koja će izvještavati o napretku posada, radu regatnog odbora, i uvijek aktivne kužine koja dočekuje natjecatelje.Popratite ovaj spektakl i pripremite se za dogodine kada se sprema jubilarna 30. regata.2 (hrabrost) x 100 % (vještina, samokažnjavanje i ludost) = Sušac!