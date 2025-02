Liječnici upozorili: Ove je aktivnosti bolje preskočiti ako ne želite završiti na hitnoj

Opasnost može vrebati na svakom koraku, čak i u naizgled bezopasnim, svakodnevnim aktivnostima, a nesreće i ozljede mogu se dogoditi iznenada. Svakodnevne navike i aktivnosti, koje nam se čine poznatima i sigurnima, mogu donijeti iznenadne i ozbiljne posljedice ako ne obratimo pozornost na sigurnost. To tvrde liječnici koji su nedavno otkrili popis uobičajenih aktivnosti koje mogu uzrokovati ozljede, a zbog njih biste mogli posjetiti i hitnu, piše New York Post.

Nosite li Crocsice? Abdullah Pratt, liječnik hitne medicine na Sveučilištu u Chicagu, rekao je da barem jednom tjedno vidi "ozljede specifične za Crocsice. Objasnio je da ta smiješna obuća, iako udobna, ne pruža prianjanje ni podršku za gležnjeve. "Ljudi 'polete', a isto to učine i njihove Crocsice", rekao je. No, to nije jedino opasno ponašanje koje vas može odvesti na hitnu. "Vidimo najgore od najgoreg i najsmješnije od najsmješnijeg", rekao je Pratt.

Maženje tuđih pasa također je izuzetno rizično, bez obzira na to koliko je psić sladak. "Ne znate kroz kakvu je traumu ta životinja prošla i kakve okidače ima", rekao je Pratt te dodao da se ne bi usudio približiti svoje lice nijednom tuđem psu. "Mislim da većina vlasnika pasa nikada nije vidjela što znači kada pas napadne nekoga. Ja jesam", rekao je.

Još jedna loša navika je način na koji ljudi režu avokado ili pecivo. Često drže voće ili pekarski proizvod u dlanu dok režu, što je veliko "ne" za liječnike hitne pomoći. Adaira Landry, liječnica hitne pomoći u bolnici Brigham and Women u Bostonu, objasnila je da su ozljede povezane s nožem u kuhanju najčešće ozljede. "Ponekad ih pitam jesu li rezali avokado, a oni me pitaju kako sam znala", rekla je Landry.

Gregory Sugalski, predstojnik odjela za hitne slučajeve u Sveučilišnom medicinskom centru Hackensack u New Jerseyju, rekao je da često ima pacijenata koji si porežu ruke dok režu pecivo. Prema podacima Midwest Orthopedics at Rush, otprilike 350 tisuća ljudi svake godine zatraži medicinsku pomoć zbog ozljeda od noža.

"Nikada nemojte rezati prema ruci", upozorio je za Matt Shannon, direktor hitne medicine Sveučilišta Florida Health. Dodao je da predmet za rezanje treba staviti na čvrstu površinu koja ne klizi. Liječnici su također upozorili na opasnost trampolina. "Oni su tvornica slomljenih kostiju. Vidimo prijelome, dislokacije, ozljede kralježnice, ozljede glave", rekao je Sugalski.

Više od 100 tisuća ljudi svake godine završi na hitnoj pomoći s ozljedama povezanima s trampolinom, a opasnost u dvorištu je Sugalskijeva najgora noćna mora kao oca troje djece. "Kada čujem 'trampolin, tada si mislim možemo li preskočiti ovu rođendansku zabavu?", rekao je Sugalski. Biciklizam, još jedna omiljena aktivnost na otvorenom, također predstavlja sigurnosni rizik, samo ako ne nosite kacigu.

"Vidimo ljude koji dolaze s kacigama i bez kaciga", objasnio je Sugalski te je dodao da ljudi "samo traže ozbiljne ozljede" vozeći bicikl bez zaštite za glavu. Ako dođe do nesreće dok nosite kacigu, u većini slučajeva, jednostavno ćete otići s hitne. Landry je upozorio ljudi da ne ignoriraju iznenadne simptome, posebno kada je riječ o bolovima ili paralizi. "Razumijem da će biti medicinskih troškova i vremena provedenog u hitnoj pomoći, ali to ne bi smjelo spriječiti da spašavate vlastiti život", zaključila je.